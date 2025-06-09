Raúl Pascual, satisfecho con su debut en el Alps Tour 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Alps de Andalucía, celebrado desde el miércoles hasta el viernes en el Club de Golf Playa Serena de Roquetas de Mar, ha supuesto la confirmación de la regularidad de Daniel Berná en el Alps Tour y el debut de Raúl Pascual en este circuito en 2025.

Los dos jugadores del Club de Golf Soria acudían a la cita andaluza con objetivos y connotaciones muy distintas. Comenzando por Pascual, para él significaba su estreno en el Alps Tour 2025 y, aunque al final no logró pasar el corte, estaba satisfecho con su primera experiencia en este prestigioso circuito, en el que firmó sendos recorridos de 75 (+5) y 78 (+8) golpes para acabar 13 sobre el par. “Estoy contento porque el primer día aguanté 5 sobre par con vientos de hasta 50 por hora”, un resultado que le mantenía con opciones de superar el corte en la segunda vuelta, pero “me he metido demasiada presión y he tenido varios errores, con lo que no he jugado cómodo”, se lamentaba. En cualquier caso, Pascual valoraba que todo “sirve para aprender”.

Por su parte, Daniel Berná llegaba al Club de Golf Playa Serena con un pleno de tres cortes superados en el Alps Tour 2025 (Memorial Giorgio Bordoni de Italia, Goesser Open de Austria y Lacanau Alps Open de Francia), y dio continuidad a esta racha haciendo gala de su regularidad, con dos recorridos iniciales de 71 (+1) y 67 (-3) golpes, para pasar el corte con -2. En la vuelta final, Berná volvió a terminar bajo par con 69 golpes (-1), con lo que acumuló 207 impactos, 3 bajo par, para terminar en el puesto 29, un resultado que le permite seguir sumando puntos y aproximarse a su objetivo de estar cuanto antes entre los 50 primeros del Alps Tour. Hay que recordar, en este sentido, que Berná acudía al Alps de Andalucía en el puesto 58 del ranking a pesar de haber participado en solo tres de los ocho torneos que se habían disputado hasta ese momento.