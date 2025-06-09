Ramsés López y Miguel López, terceros en el Campeonato de Dobles de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pareja formada por Ramsés López y Miguel López, con un podio en el apartado masculino, firmó la mejor actuación del club anfitrión en el Campeonato de Dobles Masculino y Femenino de Castilla y León 2025, disputado con éxito en el recorrido del Club de Golf Soria con la participación de 25 parejas, 17 en caballeros y 8 en damas.

El torneo, disputado bajo la modalidad Four Ball, reflejó gran intensidad de juego en las dos categorías, dominadas por completo por la familia Ortiz de Pinedo. Así ocurrió en la categoría masculina, donde los citados José María y Daniel Ortiz de Pinedo encabezaron la clasificación con una sobresaliente tarjeta de 70 golpes, los únicos participantes que rebajaron el par del campo con un -2. Las parejas integradas por Antonio de Pablo-Juan Carlos Ramos y Ramsés López-Miguel López completaron el podio del torneo al acabar igualados con 73 golpes en la segunda y tercera plaza respectivamente.

Por parte local, también compitieron Ángel Calonge-Igor López, sextos con 79 golpes; Juan Carlos García-Domingo Berná, consiguieron la séptima posición; Agustín López-Juan Jesús Cacho, en el puesto 13 con 87 golpes; Raúl Sanz-Jesús Sanz, en el 15 con 89; Jesús Javier García-Luis Lázaro, en el 17 con 114.

En la categoría femenina, el triunfo fue para Raquel Ortiz de Pinedo y Elia Ortiz de Pinedo con una ronda de 75 golpes, tres menos que el dúo integrado por Macarena Millán y María Yolanda Valbuena. Patricia Escorial y Sonia Carrisque completaron el podio con 86 golpes.

En este apartado de damas, el club anfitrión estuvo representado por las parejas Pilar Manzanares-Piedad González, sextas con 102 golpes, y María Teresa Bezares-Eva María Renta, séptimas con 105