El BM Soria ya conoce a los 15 rivales de División de Honor Plata

El club amarillo ya conoce a los rivales a los que se enfrentará en División de Honor PlataMARIO TEJEDOR

El Club Balonmano Soria ya conoce a los 15 rivales a los que tendrá que enfrentarse en el curso 25-26 en División de Honor Plata después de que este fin de semana se cerrara la última plaza que estaba en juego, la que disputaron BM Guadalajara y UBU San Pablo Burgos. Por otra parte, la entidad soriana anunciaba ayer la renovación de Marcos Vinicius Braga 'Marquinhos' para la próxima temporada.

La segunda categoría del balonmano nacional presentará el próximo curso seis novedades respecto a la temporada que acaba de finalizar, entre ellas la del equipo que dirigirá Oriol Castellarnau. En la eliminatoria de fase de ascenso/descenso entre BM Guadalajara y UBU Burgos, el equipo alcarreño permanecerá finalmente en Liga Asobal.

De esta forma el grupo de competición estará compuesto por Helvetia Anaitasuna y Servigroup Benidorm como conjunto que descienden de la máxima categoría. A Plata ascienden de Primera División OAR La Coruña, BM Zaragoza, Base Oviedo y BM Soria. Permanecen en la misma UBU San Pablo Burgos, Sinfin Santander, Puerto Sagunto, Barça Atlétic, BM Alcobendas, Trops Málaga, Handbol Club Eivissa, Club Cisne, Agustinos Alicante y BM Sevilla.

La temporada 25-26 será la segunda en la que el Club Balonmano Soria milite en División de Honor Plata tras hacerlo en el curso 21-22. Con esa experiencia previa, el equipo soriano trabaja en perfilar la plantilla que competirá en División de Honor Plata. Los amarillos han anunciado la renovación Fran Revuelta (portero), Martín Santano (Extremo izquierdo), Marcos Vinicius Braga 'Marquinhos' (Primera Línea) y Miguel Campos (Primera línea). Igualmente ha anunciado como nuevas incorporaciones al extremo Edu Alonso, extremo derecho, y al pivote internacional chileno, Benja Illesca.

En este sentido, el último en unirse a esta lista de jugadores renovados es Marcos Vinicius, un primera línea que de 191 centímetros que cumplirá su quinta temporada en la entidad amarilla. El caudal ofensivo del jugador brasileño seguirá de esta forma al servicio del cuerpo técnico amarillo.