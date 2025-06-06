El internacional chileno Benja Illesca, nuevo fichaje del Balonmano Soria

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria ha anunciado su segundo fichaje para la próxima temporada en División de Honor Plata. Se trata del jugador chileno Benjamín Rodrigo Illesca Leiva, Benjamín Illesca, (Rancagua, Chile, 4 de febrero del 2000), un pivote de 196 centímetros con experiencia en la División de Honor Plata y que ha sido internacional con Chile.

El nuevo jugador amarillo, que esta temporada ha militado en el Desatascos Jumbo BM Gáldar de Primera Nacional, jugó durante cuatro temporadas en el Unión Machalí de Chile, escenario desde el que dio el salto al Boa Hora Andebol de Portugal en la 20-21. Un año más tarde recalaba en el BM Zamora para militar en la segunda categoría del balonmano nacional, un club el zamorano donde dejó muy buenos recuerdos en sus dos temporadas. Ya en la 23-24 firmaba por Agustinos de Alicante, igualmente en División de Honor Plata, mientras que este año resultaba clave en BM Gáldar, equipo que disputaría fase de ascenso a Plata.

Precisamente su buena labor en el equipo canario le permitió ser convocado por Chile para disputar el Mundial de Balonmano 2025, en el que participó en los seis partidos del torneo contribuyendo así que el combinado chileno alcanzara por primera vez en su historia la fase de grupos. Igualmente ha sido internacional con Chile en categorías inferiores así como en el Mundial 2023 y en los Juegos Panamericanos 2023, donde logró una valiosa medalla de bronce con el combinado trasandino.