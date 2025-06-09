Seis jugadores del C.V. Grupo Herce, convocados con la selección española Sub21

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación Española de Voleibol ha informado de la convocatoria realizada por el seleccionador nacional Sub21 masculino, Carlos Carreño, para la concentración de preparación del pre-europeo Sub 21 de clasificación para el Campeonato de Europa U22 de 2026. En el listado hay un total de 29 licencias, entre las que se encuentran los 16 jugadores convocados inicialmente y los efectivos reservas. En este cómputo general, Grupo Herce Soria aporta nada más y nada menos que seis jugadores,

Convocatoria de la selección española Sub21.RFEVB

La concentración comenzará el viernes 20 de junio en Guadalajara, con incorporación por la tarde. El equipo jugará varios partidos amistosos con Portugal. concretamente el 3, 4 y 5 de julio en Abrantes (Portugal). El pre-europeo se jugará en Samokov (Bulgaria) del 11 al 13 de julio contra Noruega, Holanda y Bulgaria.

En el listado inicial de 16 convocados están el colocador Bernat Castellá, el líbero Rodrigo Jiménez, el central Alejandro Villalba, y el receptor Carlos Montero. No obstante, no hay que olvidar la presencia del central Moisés Rodrigo y del receptor soriano Diego Miguel, en el plantel de reserva.