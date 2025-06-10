La infantil del BM Ágreda, Marta del Río, llamada para una concentración nacional en Burgos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Área Técnica de la Real Federación Española de Balonmano Ha dado a conocer hoy el listado de jugadoras de la Generación 2010-2011 convocadas para unas Jornadas de Tecnificación Nacional del 1 al 7 de julio en Burgos. En ese listado de 42 jugadoras se encuentra la integrante del equipo infantil del Balonmano Ágreda, Marta del Río Lasfuentes.

La jugadora agredeña, de 13 años, actúa como lateral derecho y lleva jugando al balonmano desde los seis años, momento en el que se enroló en el equipo de la Villa de la Tres Culturas. Junto al resto de compañeras de equipo logró esta temporada el título de campeonas de Liga en la Competición La Rioja, un título que permitió al grupo que dirige Juan Carlos Vera disputar en Pontevedra el sector nacional infantil, cita en la que Marta del Río fue la tercera máxima goleadora.

"Este es un reconocimiento para todo el grupo que fue campeón de La Rioja. Es un equipo con un nivel de grupo muy bueno y que trabaja mucho", indica el técnico del equipo soriano.

Las 42 jugadoras convocadas por el Área Técnica de la Española son las siguientes:

Porteras: Aroa Beltrán Rodríguez (C.BM. San Francisco de Asís Mijas), Daniela Marfil Torres (CD.BM. Veleta), Gabriela Tortosa Montañez (Elda Prestigio), Carla Redondo Montarroso (Prado Marianistas), Manuela Iturralde Carrasco Zanini (BM Aula), y Foix Coll Soler (Handbol Ribes).

Centrales: María Peláez Egorova (BM Elche), Carolina Freire Rodríguez (BM Aula), Alba Palacios García (H. Gavà), Emma Vergés Montes de Oca (Handbol Esplugues les Moreres), Elena Siguero González (BM Alcobendas), y Kattalin Echegaray Vigurria (SCDR Anaitasuna).

Laterales derechos: Amelia Gómez Bernal (Club BM Lauro), Claudia Toledo Hueso (BM Gijón), Edurne San Martín Molina (C.D. Polanens), Manuela Román González (BM Aula), Ainhoa Blanco Sánchez (Bueu At. BM.), Marta del Río Lasfuentes (CBM Agreda), y Ariadna Cascan Corral (H. Sant Quirze).

Laterales izquierdos: Filehien Manu Agu (A.D. Dominicos Zaragoza), Martha Padron Olsson (C. Barrilla Pto el Carmen), Lucía Sanz González (BM Guadalajara), Leire Gutiérrez Barquero (C.E. Molins de Rei 2015), Uxía Sotelo López (Bueu Atlético), Cristina Crespo Pérez (BM Alcobendas), e Irati Olóriz Ollo (C. Dtvo. Beti-Onak).

Extremos derechos: Angela Martínez Burgos (BM.Esc. Montequinto), Ami Alexandra Moreno Gómez (BM Elche), Cristina Martínez Torres (Elda Prestigio), Blanca Benítez Tornadijo (H. Gavà), Daniela Maroto Hernández (BM Alcobendas), y Nerea Azparren Michelena (C.Dtvo. Beti Onak).

Extremos izquierdos: Nerea Castillo Castro (Córdoba BM.), Berta Poch Maria (H. Esplugues), Carlota Chivite Falcon (BM Atalaya), Amaia Camarero Arevalo (At. Basauri), y Salma Idrissi Ouali (BM Colores).

Pivotes: Patricia Gilarte Serrano (Córdoba BM.), Marta Casado de la Fuente (BM Aula), Martina González Esquinas (C.E. Molins de Rei 2015), Bárbara Lagoa González (BM. Cangas), e Inés García Orduña (BM Atalaya).