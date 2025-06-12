Héctor Díez se cita con la Copa del Mundo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Héctor Díez Severino vela armas para participar durante estos días en la Copa del Mundo de patinaje artístico, una cita que tendrá lugar en la localidad italiana de Reggio Emilia. El soriano realizará el viernes el programa corto y el sábado llevará a cabo el largo. Su objetivo es alzarse con el triunfo y para ello tendrá que superar a ocho rivales para así presentar su credenciales al Mundial de Japón en el mes de octubre.

El programa corto arrancará este viernes a partir de las 13.15 horas y la clasificación en el mismo marcará los horarios del programa largo del sábado. Así, los cinco últimos clasificados del corto competirán el sábado a partir de las 17.05 horas y los cuatro primeros patinarán desde las 20.05 horas del sábado. Héctor Díez espera estar el viernes entre los cuatro mejores.

El soriano, que participa en la categoría sénior de modalidad libre, se ganó su presencia en la final de esta competición tras ser primero en su ronda de semifinales hace un mes. La cita de semifinales fue en Trieste y en los entrenos oficiales Díez Severino realizó un Triple Axel.

"Esta es una competición que tiene su importancia, quizás la tercera más importante a nivel internacional tras el Mundial y el Campeonato d Europa. Hay bastante nivel", apunta Díez Severino, quien el miércoles ya viajaba a Italia.

El patinador explica que entre sus rivales habrá patinadores procedentes de Italia, Brasil, Colombia o Alemania, siendo los italianos y los otros dos españoles los participantes de mayor nivel. Y es que además de Héctor, España también estará representada por Lucas Yañez Pérez y Kilian Gomis. "Mi objetivo es estar en el pódium y mejorar los programas respecto al anterior campeonato", subraya el patinador.

Héctor Díez Severino empezará a competir el viernes con el programa corto, un programa que denomina 'Incompleto' y que hace referencia a un cuadro abstracto. Y el sábado ejecutará el programa largo que versará sobre la película 'La Momia'. La clasificación del torneo se basa en la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas competiciones.

Tras la disputa de esta Copa del Mundo, el patinador soriano centrará sus esfuerzos en los otros dos retos de la temporada. El primero de ellos tiene lugar del 17 al 19 de julio con motivo de la celebración en Figueras (Girona) del XXXIII Campeonato de España. La cita nacional cobra este año especial relevancia ya que los dos primeros clasificados de cada modalidad se ganan su clasificación para el Campeonato del Mundo que del 17 al 30 de octubre se disputa en Tokio.