Soria acoge el Nacional de Clubes de atletismo con 32 equipos y 1.400 deportistas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Soria será este fin de semana la capital del atletismo español con la celebración del Nacional de Clubes de División de Honor y Primera División. El estadio de Los Pajaritos acogerá un campeonato que reunirá a 32 equipos y 1.400 atletas y que decidirá la selección española que competirá el 27 de junio en el Europeo por equipos. El CA Numantino realiza las veces de anfitrión y buscará la cuarta plaza en una competición masculina en la que el Playas de Castellón es el claro favorito para conseguir la victoria.

La cita fue presentada este jueves en el módulo cubierto Diego Barranco con la presencia de la delegada de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador; el gerente del Caep Soria, Ramón Martínez; la delegada de la Federación de Atletismo de castilla y León, Edurne Orte; y el presidente del CA Numantino, Enrique Márquez. El presupuesto para organizar este campeonato asciende a los 120.000 euros, cantidad que en un alto porcentaje la aporta la Federación Española de Atletismo.

"Es una de las grandes competiciones del atletismo nacional y la tendremos en Soria", señalaba Márquez, que era el encargado de dar a conocer un programa apretado a lo largo del sábado y el domingo. El sábado está reservado para la competición masculina, en horario matutino para buscar el ascenso División de Honor y el vespertino para conseguir el título de la máxima categoría nacional. Es aquí donde aparecerá en escena el CA Numantino con el objetivo "de optar a la cuarta plaza", indicaba Márquez, quien ve "complicado" meterse en el podio. El claro favorito para ganar es el Playas de Castellón. El domingo será el turno de las chicas, que por la mañana buscarán el ascenso a División de Honor y por la tarde se jugarán el título de campeonas de España. Las Celtíberas no estarán en Los Pajaritos ya que competirán en Barcelona por conseguir la permanencia. El horario de competición en la jornada de mañana será de 10.00 a 13.45 horas y el de tarde de 17.00 a 20.45 horas.

Será un fin de semana en el que Soria respirará atletismo por los cuatro costados. Se estima que unas 8.000 personas pueden desplazarse a Soria para seguir el Nacional, por lo que el impacto económico será importante para la ciudad y la provincial.

Problemas económicos para el Numantino

Enrique Márquez, como presidente del CA Numantino, reconocía que el club tiene "complicaciones económicas" y exponía que el presupuesto que manejan es el de hace ocho años cuando los costes se han incrementado notablemente a lo largo de este periodo de tiempo. "La supervivencia de un club es durísima y es cierto que tendremos que hablar con las instituciones".