El Balonmano Soria lanza su campaña de abonos para su segunda aventura en Plata

El Balonmano Soria ha lanzado su campaña de abonos con el lema 'Un color, una pasión' para la que será su segunda experiencia en División Honor Plata. Los precios oscilan entre los 100 euros del carnet dúo y los 45 de los abonos joven y jubilado.

"Porque el Balonmano en Soria no solo se juega… Se vive. Se grita. Se siente con el corazón. Y queremos que tú sigas siendo parte de esta familia amarilla que no deja de crecer". Este es el mensaje lanzado en redes sociales por el BM Soria dirigido a sus aficionados. "Una temporada más, te esperamos en cada partido, en cada abrazo, en cada gol. Abónate y forma parte de algo más que un equipo... Forma parte de un sentimiento. ¡Juntos, lo hacemos posible! Queremos llenar el Sanan. Queremos que te sientas parte. Porque aquí no se viene solo a mirar: se viene a vivirlo".

Los precios de los abonos del BM Soria para la temporada 2025-2026 son los siguientes:

General: 75 euros

Dúo (dos personas, sin necesidad de parentesco): 100 euros

Jubilado (mayores de 65 años): 45 euros

Joven (de 14 a 21 años): 45 euros

Más información y reservas: https://app.cluber.es/.../f6934f097dde0482d31.../alta/socios