Mario Rodríguez representará por tercera vez al Club de Golf Soria en el Nacional de Segunda Categoría

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Mario Rodríguez, jugador del Club de Golf Soria, será uno de los siete representantes del golf castellanoleonés en el Campeonato de España Masculino de 2ª Categoría Masculino, que se disputa desde el viernes 13 hasta el domingo 15 en las instalaciones de Las Ramblas de Campoamor, en la provincia de Alicante.

Los participantes en la prueba –que deben acreditar un hándicap de juego igual o superior a 4,5–, disputarán 18 hoyos tanto en la primera como en la segunda jornada bajo el formato Stroke Play (juego por golpes). Tras estas dos vueltas, únicamente pasarán el corte que da acceso al tercer y definitivo recorrido los golfistas clasificados hasta el puesto 60 y empatados.

Esta será la tercera participación de Mario Rodríguez en el Campeonato de España de Segunda, cuya mejor actuación data de 2023, cuando logró pasar el corte para acabar en el puesto 46. El año pasado, por el contrario, no consiguió acceder a la jornada final.

Pueden encontrar más información sobre el torneo en: https://goo.su/8Sexzzn