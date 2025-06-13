Sporting y Río Duero inician el Nacional alevín de manera sobresaliente

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Santo Domingo y el Río Duero Soria han iniciado de manera sobresaliente el Campeonato de España Alevín que durante estos días se está celebrando en Valladolid. Los equipos masculinos de ambos clubes ya está en los octavos de final, así como el femenino del Río Duero. Las chicas del Sporting quedaba cuartas en su grupo y se quedaban apeadas de la lucha por las primeras posiciones.

Los chicos del Sporting Santo Domingo bordaban la primera fase al vencer por 2-0 los tres partidos disputados ante Voleibol Ribera, ADV Miguelturra y CV Gandía. El equipo entrenado por Pablo Mugarza hacía pleno para clasificarse primero del Grupo A con seis puntos y en los octavos esperarán los murcianos del CV Belich. La base del conjunto sportinguista los forman los jugadores que encadenan dos títulos de campeones de España: en 2023 siendo benjamines y el año pasado como alevines.

El Río Duero también completaba una gran primera fase para ser segundos de su grupo. Los celestes no empezaron bien el campeonato ya que perdían el primer encuentro ante Astillero por 0-2. Una derrota de la que se recomponían para ganar los dos siguientes compromisos ante Vall d' Hebrón y Eliocroca, ambas victorias por 2-0. En los octavos de final los celestes se verán las caras con San Roque.

Ya en la competición femenina, el Río Duero se metía en los octavos de final como segundo de su grupo y su rival de este sábado será Ballester. Las celestes caían en el primer encuentro ante Llanes por 0-2 y ganaban los dos siguientes contra Zaragoza y Rivas. Los chicas del Sporting quedaban cuartas de su grupo al perder los tres encuentros de la primera fase.