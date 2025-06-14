El Sporting jugará la final del Campeonato de España alevín de voleibol

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La generación de 2013 del Sporting Santo Domingo sigue haciendo historia al clasificarse este sábado para su cuarta final consecutiva de un campeonato de España. Los sorianos jugarán la final del Nacional alevín que se está celebrando en Valladolid y lo harán ante el Tecniplac Algaida en una cita que arrancará este domingo a partir de las 11.30 horas. El objetivo es subir a lo más alto del podio para traer el oro para tierras sorianas.

La clasificación en las semifinales llegaba tras remontar el primer set en contra ante Voley Badajoz, que se hacía con la primera manga por un apretado 26-28. Se les ponía el partido cuesta arriba a los sportinguistas, aunque la reacción fue espectacular para ganar los siguientes sets pasando por encima de su rival. El segundo parcial finalizaba con un espectacular 25-3 y el definitivo se saldaba con otro increíble 15-6. A los sorianos les espera ahora en el partido decisivo un Tecniplac Algaida que se imponía por 2-0 a la Academia Británica.

Tiempo muerto del Sporting Santo Domingo.HDS

Después de superar la primera fase con tres victorias, el Sporting entrenado por Pablo Mugarza superaba los octavos de final al vencer con comodidad a CV Belich de Murcia. Ya en cuartos se tenían que emplear a fondo los sorianos ante un Gea Asesores que ganaba el primer set (19-25). Remontada para vencer 25-18 y con un emocionante 15-12 en el tie break.

Una jugada de la semifinal de los sorianos ante Badajoz.HDS

Peor suerte le corría al Río Duero Soria que en los octavos de final era superado con claridad por San Roque, derrota que le impedía luchar por las primeras plazas. San Roque fue muy superior al vencer por 2-0 con parciales de 25-15 y 25-16. En el Nacional femenino alevín el Río Duero también caía en los octavos al perder ante Ballester por 2-0 , con parciales de 25-10 y 25-7.