El Sporting Santo Domingo se proclama campeón de España alevín de voleibol

El Sporting Santo Domingo es el nuevo campeón de España alevín de voleibol después de vencer este domingo a Tecniplac Algaida en la final del Nacional celebrado en Valladolid. Los sorianos ganaron 2-1 (23-25/25-14/15-11) en la que fue otra remontada como las logradas en los cuartos de final y en las semifinales. La medalla de oro viaja a Soria para confirmar la buen salud que goza el voleibol soriano en categorías inferiores.

La victoria no fue nada sencilla para un Sporting que veía como se le escapaba el primer set por un apretado 23-25. Tocaba la remontada, una situación a la que los sorianos estaban acostumbrados tras los cuartos de final ante Gea Asesores y las semifinales contra Voley Badajoz. En la final llegaba la tercera remontada de un Sporting que se iba a apuntar los dos siguientes sets. El empate a uno fue de forma contundente al dejar a los mallorquines en sólo 14 puntos. Otra cosa fue el tie break ya que el marcador de 15-11 lo dice todo. Máxima emoción pero el final el oro se fue para Soria con la generación de oro de 2013 del Sporting Santo Domingo.

Y es que estos alevines están familiarizados con las finales y con ganarlas. Esta generación de 2013 jugaba este domingo su cuarta final seguida para ganar tres de ellas, concretamente las tres últimas. La primera final la perdían hace ya cuatro años ante el Paterna de Valencia.

Un éxito para estos chicos de 11 y 12 años que siempre han tenido a Pablo Mugarza como entrenador en cada una de sus conquistas. Iker Asensio, Ander Hernando, Alejandro Soria y Jorge Fernández han estado en las cuatro finales jugadas por el Sporting. El equipo lo completan Adrián Alonso, Alejandro Chamarro, Iván Gonzalo, Julián Pascual, Mario Pescador, Mario Miguel y David Fresno. La segunda entrenadora es María Gómez.

Los jugadores del Sporting Santo Domingo celebrando el título conseguido en Valladolid.HDS

