Mario Rodríguez se queda fuera del recorrido final por un solo golpe en el Nacional de Segunda

Mario Rodríguez, jugador del Club de Golf Soria, no consiguió pasar el corte por un solo golpe en el Campeonato de España Masculino de 2ª Categoría Masculino, torneo que se celebra este fin de semana en instalaciones de Las Ramblas de Campoamor, en la provincia de Alicante.

Rodríguez se quedó fuera de la vuelta final después de sendos recorridos de 93 (+21) y 84 (+12) golpes, para un total de 177 impactos, 33 sobre par. Gran remontada, así pues, del jugador del Club de Golf Soria en la segunda jornada, aunque no le bastó para superar el corte y acceder a la jornada final, ya que el corte se estableció en 176 golpes, uno menos de los que él sumó.

El jugador soriano era uno de los siete representantes del golf castellanoleonés en el torneo, y además afrontaba su tercera participación en el Campeonato de España de Segunda, siendo la primera, en 2023, su mejor actuación, al superar el corte para terminar en el puesto 46.

El torneo se disputó a 18 hoyos tanto en la primera como en la segunda jornada bajo el formato Stroke Play (juego por golpes). Tras estas dos vueltas, únicamente pasaban el corte que daba acceso al tercer y definitivo recorrido los golfistas clasificados hasta el puesto 60 y empatados.

Pueden consultar las clasificaciones del Campeonato de España de Segunda en: https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/clasificacion/318