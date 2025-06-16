Aplazada la Liga de Puerto Rico: el Grupo Herce podría comenzar la pretemporada sin Vargas ni Hoyos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria podría verse afectado por la suspensión de la Liga de Puerto Rico al correr el riesgo de no poder contar ni con Pele Vargas ni con Omar Hoyos para el arranque de la próxima pretemporada. Sin embargo, desde el club soriano se quiere mandar un mensaje de tranquilidad ya que están convencidos de poder tener a sus disposición a los dos jugadores.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) ha tomado la decisión de aplazar la Liga de Puerto Rico, que se debería estar disputando durante estos meses de junio y julio. Una suspensión que podría tener consecuencias para el Grupo Herce Soria de cara a la próxima temporada y más concretamente al inicio de los entrenamientos de pretemporada previstos para el 18 de agosto. Y es que se corre el riesgo de que los receptores Pele Vargas y Omar Hoyos no puedan estar a disposición para los primeros entrenamientos de pretemporada.

La interrogante es saber cuándo se puede celebrar la Liga de Puerto Rico, aunque algunas fuentes apuntan a los meses de octubre y noviembre. De ser así, habría que ver si tanto Pele Vargas como Hoyos podría enfundarse la camiseta celeste en las primeras jornadas de la Superliga. Desde el Grupo Herce están muy tranquilos y esperan no tener problemas para poder contar con dos de sus efectivos más importantes en la rotación de Alberto Toribio.

Pele Vargas ya defendió la camiseta soriana hace tres temporadas para ser uno de los integrantes del equipo que se proclamaba campeón de la campeón de la Copa del Rey que se disputaba en el pabellón de Los Pajaritos. Vargas regresa a Soria como uno de los refuerzos fundamentales del equipo.

Hoyos jugó la pasada temporada en las filas de Pamesa Teruel y por lo tanto cuenta a sus 23 años de edad con experiencia en la Superliga. Mide 1,95 metros de estatura. Al igual que Vargas, Hoyos también se formó como jugador en los Estados Unidos, concretamente en la Universidad de George Manson Patriots de la a Eastern Intercollegiate Volleyball Association (EIVA). Además, cuenta con experiencia internacional al defender los colores de su país en competiciones continentales.

Cambios en el cuerpo técnico

Jordi Llonch, que la pasada campaña fue la mano derecha de Alberto Toribio como segundo entrenador, y el fisioterapeuta Lorenzo Martínez no seguirán en el organigrama del cuerpo técnico del Grupo Herce Soria. De esta forma, el club tendrá que buscar sus sustitutos para completar el cuerpo técnica capitaneado por Alberto Toribio.

Un jugador para cerrar la plantilla

Tras anunciar el pasado viernes la contratación del joven receptor noruego Mikal Kalstad, de 18 años y 1,95 metros de estatura, la plantilla del Grupo Herce Soria está a la espera de fichar un nuevo receptor para cerrar la plantilla de cara a la temporada 2025-2026.