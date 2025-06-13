El noruego Mikal Kalstad, nuevo refuerzo de Grupo Herce Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación del joven receptor noruego Mikal Kalstad, de 18 años y 1,95 metros de estatura. Su fichaje responde a la apuesta del club por jugadores jóvenes con gran proyección, y supone un paso más en la configuración del equipo dirigido por Alberto Toribio, que ya tiene prácticamente perfilada su plantilla, a falta de cerrar un par de posiciones.

Mikal Kalstad es un jugador noruego que procede del equipo Førde, que compite en la liga Mizunoligaen (la máxima categoría del voleibol noruego) desde la temporada 2022/2023. En esa temporada, Kalstad y su equipo lograron la medalla de plata en la Copa y el bronce en la liga. Del mismo modo, este curso el cuadro noruego ha finalizado su competición en tercera posición, siendo quinto en la competición copera. Aunque este año no ha tenido presencia en Europa, el curso pasado participaron en la Challenge Cup.

No obstante, Kalstad también forma parte de la selección nacional de Noruega de categorías inferiores, participando con su equipo en el Europeo U17-U18 de 2022 y con el equipo U20 del Europeo de 2024.

Por otro lado, el cuadro soriano da por cerradas las negociaciones de renovación con el argentino Santiago Aulisi, que finalmente no continuará en Soria. El club desea lo mejor al jugador en su futuro personal y profesional, agradeciendo la impecable labor desempeñada por el receptor en su periplo celeste. Los mismos deseos se extienden al receptor español Luke Belda, quien tampoco iniciará la próxima temporada con el conjunto celeste.