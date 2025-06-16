Eusebio Sacristán será el seleccionador UEFA de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Eusebio Sacristán retoma su faceta como entrenador en la que fuera su casa, puesto que el ex futbolista de La Seca tuvo su primera experiencia como técnico siendo seleccionador autonómico junto a Carlos Hugo García Bayón y Juan Carlos Rodríguez Moreno en 2002/2003.

El internacional vallisoletano comenzó su carrera en los banquillos como tercer técnico al lado de Frank Rijkaard en el FC Barcelona y, a partir de 2009, como primer entrenador en el RC Celta de Vigo, FC Barcelona B, Real Sociedad y Girona FC.

Para el fundador de la Fundación que lleva su nombre, ésta será su primera experiencia como entrenador tras su recuperación del accidente sufrido en 2020. La Real Federación de Castilla y León de Fútbol se alegra enormemente de su regreso e incorporación dentro del cuerpo técnico de su Centro de Tecnificación.

La Selección de Castilla y León de UEFA es el combinado insignia de los conjuntos autonómicos que tecnifica la RFCYLF por su historial dentro de la Copa de Regiones UEFA, el torneo continental de fútbol aficionado más importante. La Selección de Castilla y León se proclamó campeona de Europa en la VI Copa de Regiones UEFA en 2009 en Croacia, y participó en dos fases finales internaciones en 2017 en Turquía y en 2019 en Alemania.

La próxima edición de la Copa de Regiones UEFA comenzará con la fase nacional en diciembre de 2025 para buscar un campeón autonómico que represente a España en la ronda internacional europea ya en 2026/2027.