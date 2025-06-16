Adriana Verde, doble campeona de España de kickboxing

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Kick Boxing Soria ha vivido una gesta inolvidable en el Campeonato de España, representando a la selección de Castilla y León con unos resultados espectaculares. Adriana Verde ha sido la gran protagonista del equipo, convirtiéndose en doble campeona de España, en las modalidades de light contact y kick light, tras disputar seis exigentes combates. Su entrega, técnica y mentalidad competitiva la han llevado a lo más alto del podio nacional.

Elías Barrera también ha brillado en la cita, conquistando una merecida medalla de plata en light contact, tras combates muy disputados.

Por su parte, Sara Lamata, a pesar de ser su primer año en la categoría Junior, ha logrado dos valiosos bronces, en sendas modalidades de light contact y kick light, enfrentándose a rivales con amplia experiencia en el panorama internacional, demostrando un altísimo nivel competitivo y una gran capacidad de superación.

Paula Verde, que fue campeona de España el año pasado, no logró repetir el título, cayendo en cuartos de final en un combate durísimo frente a la que acabaría coronándose como nueva campeona de España en su categoría.

Detrás de cada medalla hay un equipo unido que empuja con fuerza. Aunque el kickboxing sea un deporte individual, la labor del equipo es esencial, tanto de quienes compiten como de quienes no, porque todos aportan en los entrenamientos, en la preparación y en el día a día. Cada medalla es el resultado de un equipo unido, donde todos reman en la misma dirección. Además, desde el club mandan un agradecimiento especial a sus compañeros y entrenadores del Club Boxeo Numancia, con quienes han entrenado los aspectos técnicos y tácticos del boxeo, sumando experiencia.

Estos resultados han sido fundamentales para que la selección de Castilla y León lograra el tercer puesto en el medallero por comunidades. Coraje, talento y entrega: Soria ha demostrado que está entre la élite del kickboxing español.