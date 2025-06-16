El Numancia infantil B se juega el ascenso a la Segunda Regional en la última jornada

Partido definitivo de los infantiles del Numancia para conseguir el ascenso.HDS

La Ciudad del Fútbol acoge este fin de semana los dos últimos partidos oficiales de la temporada 24-25 para la cantera del C.D. Numancia. El equipo infantil B se juega el ascenso y el cadete B cierra el curso.

El infantil B se jugará el ascenso a la Segunda Regional Infantil en esta última jornada. El rival será el Burgos B.

El Numancia cadete B no ha tenido tanta suerte y jugará por ganar, pero sin efectos en la clasificación. Su rival será el Internacional Vista Alegre en un enfrentamiento que comenzará el sábado desde las 12.00 horas.