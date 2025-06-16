Fútbol
El Numancia infantil B se juega el ascenso a la Segunda Regional en la última jornada
Los canteranos rojillos recibirán al Burgos B el sábado desde las 12.30 horas en la Ciudad Deportiva
La Ciudad del Fútbol acoge este fin de semana los dos últimos partidos oficiales de la temporada 24-25 para la cantera del C.D. Numancia. El equipo infantil B se juega el ascenso y el cadete B cierra el curso.
El infantil B se jugará el ascenso a la Segunda Regional Infantil en esta última jornada. El rival será el Burgos B.
El Numancia cadete B no ha tenido tanta suerte y jugará por ganar, pero sin efectos en la clasificación. Su rival será el Internacional Vista Alegre en un enfrentamiento que comenzará el sábado desde las 12.00 horas.