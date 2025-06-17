La Junta reconoce los valores de la región en los Premios Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá mañana, 18 de junio, la ceremonia de entrega de los Premios Castilla y León 2024, en su 41 edición. Con este acto, el Gobierno autonómico reconoce el trabajo y la dedicación de aquellas personas grupos o entidades que, con su labor e implicación, representan los valores más destacados de la Comunidad.

El acto, que tuvo que ser aplazado en abril con motivo del fallecimiento del papa Francisco, reunirá a diferentes personalidades del ámbito político, económico, social y cultural de la Comunidad, y contará con la actuación musical de la soprano leonesa Rut Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil.

En sus diferentes categorías, los Premios Castilla y León 2024, han recaído en:

Elena García Armada, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación. Ingeniera vallisoletana experta en robótica, ha sido premiada por la excelencia de sus investigaciones en el diseño y fabricación de exoesqueletos aplicados a la medicina.

Dora García, Premio Castilla y León de las Artes. Artista plástica y audiovisual a la que el jurado ha reconocido por su originalidad, el compromiso social de su obra y su proyección nacional e internacional como referente del arte contemporáneo.

Juan Antonio González Iglesias, Premio Castilla y León de las Letras. El jurado ha valorado su destacada trayectoria como poeta, con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, y su vinculación con la Universidad de Salamanca, donde es catedrático de Filología Clásica.

Sara García y Pablo Álvarez, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades. Los dos astronautas han sido galardonados por su participación en programas de exploración espacial de la Agencia Espacial Europea y por su contribución al posicionamiento internacional de la ciencia y la tecnología españolas.

Enrique Pascual Oliva, Premio Castilla y León del Deporte. Entrenador especializado en fondo y medio fondo, ha sido reconocido por su papel clave en la promoción del atletismo en la provincia de Soria y del conjunto de la Comunidad a lo largo de una amplia trayectoria.

María Caamaño Núñez, Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales. Impulsora del proyecto solidario 'La Sonrisa de María', ha sido galardonada por su labor de impulso en la recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer, así como por su bondad, generosidad, fortaleza y empatía.

Ganadería 'El Raso de Portillo', Premio Castilla y León de Tauromaquia. La Junta reconoce con este galardón la casta y bravura de su ganadería, una de las más antiguas y consolidadas de España.