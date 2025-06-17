Los campeones de España alevines del Sporting homenajeados por la Diputación y el Ayuntamiento

Los jugadores alevines del Sporting fueron recibidos por la Diputación.HDS

El equipo alevín masculino del Sporting Santo Domingo se proclamaba el pasado fin de semana campeón de España y este martes era homenajeado por la Diputación y el Ayuntamiento de Soria.

Por tercera vez consecutiva, campeón de España en la competición disputada desde el pasado jueves en Valladolid. Es, además, la cuarta vez que el equipo dirigido por Pablo Mugarza llega a la final en un campeonato de estas características, lo que consolida el buen hacer de los jugadores y técnicos del club soriano.

Los chicos del Sporting en el Ayuntamiento soriano.HDS

El Sporting Santo Domingo se imponía en la final a Tecniplac Algaida por 2-1 para completar un campeonato con pleno de victorias.