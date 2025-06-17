El San José renueva a Carlos Carramiñana como entrenador

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José de Soria continúa con su apuesta por Carlos Carramiñana, ‘Carra’, para dirigir, por segunda temporada consecutiva, el equipo colegial, que disputa la 1º División Regional de Aficionados de Castilla y León. Además, el club renueva a Javier Jiménez, ‘Jime’, en su puesto al frente de la coordinación masculina del club soriano.

La entidad dirigida por Tito Hernansanz ha confiado en Carra para esta nueva temporada 2025/2026, tras una primera temporada de toma de contacto al frente del equipo. Carra, que ya fue segundo entrenador de Eduardo Modrego durante las dos temporadas anteriores, vuelve a posicionarse como una figura de estabilidad para el primer equipo del club.

Por su parte, Javier Jiménez, ‘Jime’, acumula ya diez temporadas como director técnico del club, manteniendo así su apuesta por las categorías inferiores y el trabajo de cantera para nutrir a los primeros equipos del C.D. San José.

Con ‘Jime’ al frente de la coordinación masculina el club busca seguir posicionándose como un referente de fútbol base en la provincia, promoviendo los buenos valores deportivos que caracterizan a la entidad y buscando así conservar los logros alcanzados en los últimos años en las diferentes categorías.