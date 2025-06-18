El I Torneo Soria Golf de Altura, cita puntuable para el Ranking Mundial Amateur

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria acogerá, del 18 al 20 de julio próximos, el I Torneo Soria Golf de Altura, un evento deportivo de primer nivel, puesto que es puntuable para el Ranking Mundial Amateur (World Amateur Golf Ranking).

El campeonato cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Soria y de la Diputación de Soria a través de la marca Soria puro Oxígeno, y ofrece la particularidad de que tendrá como escenario el campo más alto de España, ubicado a 1.100 metros de altitud, en plena naturaleza. Un recinto magnífico que, en octubre próximo, acogerá el Campeonato de Castilla y León de Profesionales, integrado en el prestigioso Tumi PGA Spain Tour.

Para el I Torneo Soria Golf de Altura, se han establecido dos categorías, una masculina y una femenina. El número de participantes será de 100 jugadores (60 en el apartado masculino y 40 en el femenino), que serán los inscritos de hándicap exacto más bajo. La Federación de Castilla y León se reserva 30 invitaciones, de las cuales 20 serán para caballeros y 10 para damas. Los invitados incrementarán la cifra total de admitidos.

La prueba se disputará bajo la modalidad Stroke Play Scratch a 54 hoyos. Después de la segunda vuelta se realizará un corte que superarán los 45 mejores jugadores masculinos y empatados, y las 30 mejores jugadoras clasificadas y empatadas.

En cuanto a los premios, el Club de Golf Soria entregará trofeos a los tres primeros Clasificados Scratch tanto de la categoría masculina como de la femenina, y habrá un Premio Especial Scratch al Mejor Jugador Soriano.

El hecho de que el torneo sea valedero para el Ranking Mundial Amateur (WAGR), ofrece una oportunidad de oro para que los jugadores sumen puntos cruciales y midan su talento a nivel internacional.