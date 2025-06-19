La Junta convoca los Premios a la excelencia deportiva para deportistas y entrenadores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy la orden por la que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte convoca los Premios a la excelencia deportiva para deportistas y entrenadores de Castilla y León, a los que se ha asignado un presupuesto que asciende a 450.000 euros.

Estos galardones van destinados a los deportistas y entrenadores castellanos y leoneses que, además de cumplir otros requisitos, hayan obtenido determinados resultados deportivos, tanto en categoría sénior como en categorías inferiores, en pruebas olímpicas y paralímpicas, y en pruebas no olímpicas ni paralímpicas, durante el año 2024. Dichos resultados deportivos obtienen una valoración determinada en la propia convocatoria.

Cabe recordar que, a partir del año 2022, se amplió el colectivo de beneficiarios, incluyendo aquellas deportistas y entrenadoras que, por motivos de embarazo o nacimiento de hijo, no pudieron participar en las competiciones de 2024. Para este colectivo se tendrán en cuenta los resultados que hubiesen obtenido durante el año 2023.

El objetivo de estos premios es que sean un incentivo para los galardonados, además de promover y defender los valores del deporte y el juego limpio, por lo que los premiados, tanto deportistas como entrenadores, formalizarán un compromiso de cumplir las obligaciones establecidas en la convocatoria.

Las cuantías de estos premios se fijan en un máximo de 5.000 euros para los premiados en categoría sénior y de 4.000 euros para los de categoría inferior a sénior.

Las federaciones deportivas de Castilla y León podrán presentar candidaturas de sus deportistas y entrenadores hasta el 4 de julio de 2025, inclusive.