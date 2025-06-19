Pinares, capital de las pruebas en BTT

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Xtrem Covaleda vela armas para una de las grandes citas del panorama deportivo en Pinares. Durante este fin de semana se celebra la XVII BTT Urbión, una cita que comprende tres etapas independientes, la primera este viernes, que congregará a unos 600 participantes y donde no faltarán deportistas de primer nivel dentro del mundo de la BTT.

Ha llovido bastante desde que el club soriano apostara por hacer aquella primera prueba de BTT en Covaleda y sus inmediaciones. Una prueba modesta que, con el paso de los años, ha ido creciendo hasta convertirse un referente para los aficionados y amantes del deporte de la bici de montaña. En las tres jornadas de competición se esperan se esperan esos 600 corredores, muchos de ellos llegados de los más diversos puntos de la geografía española, que son atendidos por unos 300 voluntarios. Con lo que ello implica además turísticamente para la zona.

El BTT Urbión estará dividido en tres pruebas independientes, denominadas 'Fuego', 'Agua' y 'Tierra' que varían en distancias y recorridos y que 'invitan' a conocer la zona de Pinares a los participantes.

La competición arranca este viernes a las 21.45 horas con la etapa nocturna, fuego, con salida y llegada en Covaleda. Los participantes tendrán que tramitar un recorrido de 21 kilómetros y 200 metros de desnivel entre Covaleda y Duruelo de la Sierra a través de pistas y senderos. "Esta esa la etapa más espectacular de todas", señala el presidente del Club Xtrem Covaleda, Andrés Cámara, sobre el aperitivo de este viernes.

Ya el sábado, desde las 9.30 horas, se celebra la etapa reina, una prueba de 65 kilómetros y 1.500 metros de desnivel que discurre casi en su totalidad por senderos y, durante una parte del trazado, siguiendo el recorrido del Duero y de ahí la denominación 'Agua'. Los participantes salen de Covaleda para realizar un trazado que pasa por Salduero, Molinos y Duruelo antes de luchar por el triunfo en la meta covaledense.

Ya el domingo, desde las 9.30 horas, tiene lugar la tercera jornada de competición con motivo del Memorial Iván Herrero, con salida y llegada en Covaleda. Se trata de una jornada con dos distancias diferentes. La corta, de 24 kilómetros y 600 metros de desnivel; la larga, de 48 kilómetros y casi 1.400 metros de desnivel. "Esta es la prueba que más gusta a los participantes por el recorrido", indica Andrés Cámara quien explica que la prueba pasa por la Sierra de Urbión. Esta prueba larga del domingo es la quinta prueba puntuable para el Circuito Provincial de BTT 'Soria Puro Oxígeno' que promueve la Diputación de Soria.

La edición de este año, que reparte 8.000 euros en premios, cuenta con verdaderos especialistas en la materia que son, en algún caso, los favoritos al triunfo final. Entre ellos se encuentran Natalia Fisher, actual subcampeona de Europa; Meritxell Figueras, campeona de España de gravel; Thiago Ferreira, que ha sido campeón del Mundo y de Europa en pruebas de campo a través, y Ever Alejandro.