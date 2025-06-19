El Caep consolida sus programas de tecnificación deportiva de voleibol, atletismo y triatlón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha presidido la sesión ordinaria del Patronato del Caep, en la que se han tratado asuntos relativos a los programas de tecnificación que alberga el CTD de Soria, en colaboración con las federaciones nacionales de voleibol, atletismo y triatlón.

Más concretamente, se ha dado cuenta a los patronos de la Resolución del Consejo Superior de Deportes de 6 de mayo de 2025, por la que se clasifica el triatlón como “programa de tecnificación deportiva estatal”. Esta disciplina, que se lleva tecnificando en Soria desde el año 2021, ha obtenido el reconocimiento por el CSD en base a su dimensión deportiva y organizativa, lo que lleva aparejado su incorporación al sistema deportivo y, especialmente, a la percepción de ayudas por la actividad que se realiza en el centro de entrenamiento soriano.

Por lo que al programa deportivo estatal de voleibol femenino se refiere, el presidente trasladó a los representantes del Ayuntamiento y Diputación de Soria y de la Junta de Castilla y León la voluntad expresada por la Real Federación Española de Voleibol de no solo mantener la concentración permanente juvenil femenina en el Caep, sino de mejorar el proyecto en el futuro, ajustándolo a los criterios técnicos de edad y competición y complementándolo con concentraciones puntuales (“ventanas”).

Becas deportivas y cuentas anuales

En línea con la estrategia de reforzar los programas deportivos estatales, el Patronato de la Fundación ha aprobado las convocatorias de becas deportivas para la próxima temporada, en dos modalidades distintas: las becas de interno en residencia juvenil y las ayudas monetarias para gastos de estancia, asistencia y desplazamiento.

La cuantía global de las becas es de 122.000 euros para las plazas en residencia juvenil y de 70.000 para las ayudas monetarias. Las solicitudes deberán formalizarse conforme al modelo incorporado como anexo a las bases, que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y que podrán consultarse en la web de la Fundación (www.caepsoria.com).

Igualmente, los patronos dieron su consentimiento a las cuentas anuales de la Fundación en el pasado ejercicio, que ha arrojado un ligero excedente positivo, una aplicación de más de 570.000 euros al cumplimiento de sus fines y un índice de ejecución presupuestaria superior al 105%.

Impulso a la digitalización de los procesos de entrenamiento

El gerente, Ramón Martínez, informó a los patronos de que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha iniciado los trámites para la adquisición de los equipamientos dirigidos tanto a la digitalización de los procesos de entrenamiento del CTD de Soria como al desarrollo de nuevas herramientas digitales para aumentar el rendimiento deportivo. Esta inversión, que asciende a unos 100.000 euros, está financiada con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Reconocimiento a Enrique Pascual Oliva

Ya en un plano más estrictamente deportivo, el gerente trasmitió la felicitación de la Entidad al entrenador soriano Enrique Pascual Oliva por la concesión del Premio de Castilla y León del Deporte 2024. El técnico de Brías lleva vinculado al Caep desde su creación (de hecho, fue uno de sus principales impulsores) y, en la actualidad, es responsable del grupo internacional de fondo, medio fondo y ruta. Precisamente a este reconocido núcleo de entrenamiento pertenecen los atletas portugueses Salomé Afonso e Isaac Nader, medallistas en el pasado europeo bajo techo. Otro pupilo destacado de Pascual Oliva es el fondista Yahya Aouina, campeón de España absoluto de campo a través, convirtiéndose en el primer atleta soriano o vinculado al Caep que se subió a lo más alto del podio en el principal evento del atletismo español en la temporada invernal.

Un soriano que no faltó a su cita con el podio es el nadador Sergio Martín, quien se trajo tres medallas de oro y una de plata del Campeonato de España Máster +25. En una temporada de duatlón particularmente fructífera, se llevaron la palma por número de medallas los triatletas que componen el grupo de entrenamiento de este deporte (37 medallas nacionales en total).

Finalizó su informe dando cuenta de las numerosas actividades albergadas por el Centro de Entrenamiento en el primer semestre, entre ellas las finales de las Ligas de Clubes de División de Honor y de Primera División (disputadas el pasado fin de semana en el Estadio de “Los Pajaritos”), el Clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón, las concentraciones nacionales de pruebas combinadas que tuvieron lugar durante la Semana Santa o las IV Jornada de deporte y convivencia de los CRAS de la provincia de Soria.