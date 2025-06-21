Triunfo de España ante Eslovaquia en la Golden League

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Pabellón Municipal de Deportes de Lugo vibró a lo largo de cinco intensos sets (21-25/25-22/25-16/17-25/14-16), que situaron a España como vencedor del encuentro ante Eslovaquia. Más de 2 horas y 45 minutos de emoción e igualdad que tuvieron su culmen en el desempate. Jordi Ramon con 26 puntos, junto a la distribución de Ángel Trinidad lideraron a España hacia la remontada en un vibrante encuentro. España cerrará el domingo la European Golden League ante Letonia en el recinto lucense.

España comenzaba el último fin de semana de European Golden League ante Eslovaquia, en un caluroso Pabellón Municipal de Deportes de Lugo. Los pupilos de Hubert Henno se encontraron con un rival que había preparado muy bien el choque, poniendo en aprietos a la recepción hispana, y controlando el ataque nacional para obtener los primeros puntos de ventaja. Los RedLynxes se pondrían el mono de trabajo para enjugar la diferencia y tras una gran combinación Trinidad-Ribas, España lograba el primer momento de superioridad, y ya no la cedería. La distribución de Ángel Trinidad, junto a los puntos de Ramon y Gimeno y una gran presión con el saque lanzarían al conjunto de Hubert Henno hasta el 21-25 final.

Eslovaquia recuperaba su prestancia en el inicio del segundo set, justo después del 0-4 de parcial con el que España controlaba los primeros compases. Ihnat lideraba las acometidas eslovacas para administrar sus dos o tres puntos de ventaja a lo largo de todo el set. Lugo intentaría ser el séptimo hombre para enjugar la diferencia pero el bloque dirigido por Steven Vanmedegael se llevaría el set por 25-22.

El tercer set sería determinante para romper el equilibrio, y la dinámica en estos pasajes del choque favorecía a Eslovaquia que volvía a instaurarse en posición predominante en el ecuador del parcial (13-9) con un gran saque de Vanco. Los centroeuropeos estaban lanzados y los intentos de reacción de España no conseguían rendimiento en el marcador pese a la entrada de Arjones y Colito desde el banco. La diferencia crecía sin remedio hasta el 25-16 final, certificando la remontada eslovaca.

España se encomendó al trabajo para buscar el tiebreak y el cuarto set estuvo siempre bajo el dominio de los RedLynxes. Los pupilos de Henno mejoraban en juego y encontraban continuidad en sus acciones para conseguir sus mayores ventajas del encuentro y caminar bajo la guía de Jordi Ramon, superando la veintena de puntos ya, hacia el tiebreak.

Con los precedentes de todo el duelo, el desempate iba a ser otra muestra de toma y daca y de alternancias. Primero serían los eslovacos en tomar la delantera, pero la reacción española con la distribución de Trinidad y con Ribas y Gimeno escoltando a Ramon, mantenía el intercambio de saques hasta que dos errores consecutivos dieron dos de renta a Eslovaquia (11-9). La igualdad llegaría hasta a ese punto, con dos fallos centroeuropeos para devolver el equilibrio a 11. La guerra de nervios se acabaría con el gran trabajo en recepción y defensa de José Osado, que permitiría a España disponer de una bola de partido que resolvería, como no, Jordi Ramon para cerrar el tercer triunfo de los RedLynxes en la competición.

España volverá a la pista del Pabellón Municipal de Deportes de Lugo este domingo a las 19.00 horas, para enfrentarse con Letonia. Previamente, este sábado a las 17 horas, Letonia y Eslovaquia disputarán su enfrentamiento dentro de la última jornada de European Golden League