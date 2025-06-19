El C.V. Grupo Herce confirma la renovación del central Joan Domenech

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El central catalán Joan Domenech y Grupo Herce Soria oficializan la renovación de contrato del central de 2,04 metros de altura, de cara a la temporada 2025-2026. Será la cuarta temporada de Doemenech en Soria, tras llegar de la mano de Alberto Toribio. Si hace cuatro años el catalán era un jugador de proyección, ahora es uno de los mejores centrales del panorama nacional, siendo uno de los jugadores habituales en la selección española absoluta.

El club celeste ha confirmado la renovación del central.HDS

El bagaje de Domench en Soria está acreditado por sus números y por su implicación profesional y personal con el proyecto soriano, por lo que su renovación es una excelente noticia para la familia celeste. No obstante, el curso pasado fue un jugador fundamental en el entramado del equipo, jugando como titular en los 27 encuentros de Superliga Masculina, donde disputó un total de 102 parciales, logrando 140 puntos. Un global que se desgrana en 57 puntos de bloqueo, 2 puntos de saque directo y el resto, acciones de ataque.

A finales de agosto Domenech cumplirá los 24 años de edad, sin embargo, merced a su trayectoria en el club, será uno de los jugadores más experimentados, siendo todo un ejemplo para el gran bloque de jugadores del equipo que está en una clara etapa de crecimiento. Además, las estadísticas dejan a Domenech como el quinto jugador que más partidos ha vestido la camiseta celeste en la historia de Río Duero Soria, una cifra que a buen seguro incrementará el próximo curso.