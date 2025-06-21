El portugués José Días se adjudica la etapa nocturna de la BTT Urbión

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Covaleda y el resto de la comarca de Pinares acoge desde este viernes y hasta el próximo domingo la XVII BTT Urbión que reúne a casi 600 participantes. En la noche del viernes de celebró la etapa denominada 'Fuego' de 20 kilómetros entre Covaleda y Duruelo, una cita en la que se impuso en portugués José Días.

En esta primera etapa, celebrada el viernes por la noche, de 20 kilómetros y algo más de 200 metros de desnivel tomaron la salida más de 500 participantes. En la clasificación individual masculina el vencedor fue el luso José Días (Buff Megamo), quien cruzó la línea de meta de Covaleda con un tiempo de 48:50. Se impuso en la misma al castellano y leonés, Raúl Castrillo Sedano (Bike Extrem) quien cruzó la meta con un tiempo de 48:51. La tercera plaza fue para el catalán Sergio Gutiérrez (ISB Ciclistwork) con un tiempo de 48:53. En féminas se impuso Natalia Fischer Eguskiza (Extremadura Ecopilas), que fue 39 en la general y cruzó la meta con un tiempo de 54:38.

Uno de los participantes en un momento del trazado.@BTT Urbión Memorial Iván Herrero

Ya en parejas el triunfo fue para David Oteiza y Carlos Gómez (BTT Navarra) con un tiempo de 50:35 y 50:45. La segunda posición por parejas recayó en César Gónzález y Óscar Aguilera (CC. Turiaso Team), con un tiempo de 51:27. Los integrantes del Bikeextreme), Miguel Ángel Tomé y Darío Angulo finalizaron en tercera posición con un tiempo de 51:49. En categoría mixta el triunfo recayó en María Sancho y Fernando Gómez (C.T. Guadalajara), con un tiempo de 1h:11.06.

La XVII BTT Urbión arrancó el pasado viernes por la noche y en la mañana de este sábado se está disputando la prueba reina, de 65 kilómetros y 1.500 metros de desnivel denominada 'Agua'. La cita se cierra este domingo con la prueba denominada 'Tierra', Memorial Iván Herrero, con salida y llegada en Covaleda. Se trata de una jornada con dos distancias diferentes. La corta, de 24 kilómetros y 600 metros de desnivel; la larga, de 48 kilómetros y casi 1.400 metros de desnivel.