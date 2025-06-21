José Días y Natalia Fischer lideran la BTT Urbión tras las dos primeras etapas

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

José Días y Natalia Fischer son los líderes provisionales de la XVII BTT Urbión Memorial Iván Herrero que desde el pasado viernes de celebra en Pinares con Covaleda con punto neurálgico y que organiza el Club Xtrem Covaleda. La competición culmina este domingo con la tercera y definitiva etapa de 48 kilómetros y 1.400 metros de desnivel.

Después de las dos primeras etapas de competición, el corredor portugués José Días (Buff Megamo), lidera la competición con un tiempo acumulado de 3h:55:26, tras haberse impuesto en las dos primeras etapas. En la nocturna, celebrada en la noche del viernes y de 20 kilómetros, lo hizo con un tiempo de 48.50 mientras que en la de ayer, etapa reina de 65 kilómetros y 1.500 metros de desnivel, lo hacía en 3h:06.36. En esa etapa reina de ayer seleccionaba el grupo tras superar el segundo puerto y en el tramo final se iba junto a Martín Mata, al que superaba al sprint, y Raúl Castrillo Sedano. Martín Mata Cabello (C.D. Vikings) fue segundo ayer y es segundo en la general a cinco segundos del liderato mientras que Raúl Castrillo (Bike Extrem), es tercero en la general a 25 segundos del primer puesto.

La clasificación de féminas está lideraba por la andaluza Natalia Fischer Eguskiza (Extremadura Ecopilas), con un tiempo de 4h.30:42. Su renta al frente de la clasificación femenina es más cómoda que en la masculina toda vez que el segundo puesto lo ocupa Meritxell Figueras (Protourbcn) con un tiempo de 4h:50.10 siendo tercera Pilar Fernández Hernández (ISB Factory) con un acumulado de 4h:57.53. Ya en la general por parejas, la general está dominada por David Oteiza Vidarte y Carlos Gómez Azkona (BTT Navarra Metalgraf). En dobles mixtos la clasificación general está encabezada por María Sancho Ronda y Fernando Gómez Cubero (C.T. Guadalajara).

La clasificación general del la XVII BTT Urbión Memorial Iván Herrero se decidirá este domingo con la disputa de la tercera y última etapa, denominada Tierra, que consta de 48 kilómetros y 1.400 metros de desnivel con salida y llegada en Covaleda y que discurre por la Sierra de Urbión. Paralelamente hay una etapa más corta de 24 kilómetros y 600 metros de desnivel. Esta tercera etapa de la cita pinariega es la quinta prueba puntuable del Circuito Provincial de BTT ‘Soria Puro Oxígeno’ que promueve la Diputación de Soria. La BTT Urbión que se celebra en estos días congrega a unos 600 participantes con el consiguiente impulso turístico y económico para la zona durante su celebración.