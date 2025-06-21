Abel Segovia, nuevo entrenador del C.D. Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha anunciado esta tarde el nombre del entrenador que se hará cargo del primer equipo en la temporada 25-26. Se trata del ex jugador profesional Abel Segovia, quien firma por una temporada con opción a una segunda en caso de ascenso a Primera Federación.

El técnico sevillano y la entidad soriana sellaron este sábado el acuerdo definitivo tal y como informaron desde Mariano Vicén. Francisco Abel Segovia Vega (Morón de la Frontera, Sevilla, 2 de septiembre de 1979), tuvo una dilatada carrera futbolística como centrocampista, militando durante 14 temporada como jugador. Sevilla Atlético, Real Madrid Castilla y Sporting de Gijón B fueron los equipos por los que pasó en su etapa de formación. Del filial sportinguista pasó al primer equipo en 2003. De ahí hasta 2013 pasó por varios conjuntos, entre ellos el Leganés, Alavés B, Castellón o Cultural Leonesa entre otros.

Tras debutar como primer entrenador en la 20-21 en el Morón de su localidad natal, de la Primera Andaluza, saltó el charco para dirigir al Patriotas Boyacá de la Primera División de Colombia. De regreso a España, en la 22-23, llevó las riendas del Antequera en Segunda Federación, conjunto con el que logró el salto a Primera Federación. Precisamente, gracias a esa temporada histórica con el club malagueño, fue galardonado por el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol dentro de la X edición de los Premios Ramón Cobo que reconocen a los mejores entrenadores del fútbol español en el curso 22-23.

Tras ese éxito, Segovia ficha por el Atlético Sanluqueño en la temporada 23-24 con la temporada ya comenzada (a finales del mes de octubre). Al equipo gaditano lo dirige durante 29 encuentros con un balance de 9 victorias, ocho empates y 12 derrotas. Dejó un buen poso en el equipo gaditano, en especial por lograr un hecho histórico para el club andaluz como fue lograr la permanencia en la tercera categoría del fútbol español, permanencia sellada en la última jornada tras vencer por 0-1 al Castellón, líder de la competición, en la última jornada.

Durante esta temporada que está a punto de finalizar, Abel Segovia dirigió durante nueve encuentros al Marbella en Primera Federación. El técnico recaló en la entidad marbellí en la jornada 21 tras el cese de Fran Beltrán y dirigió la nave marbellí hasta la jornada 29, momento en el que fue destituido. Su balance en esos nueve partidos fue de cinco derrotas, tres empates y una victoria por lo que, cuando fue sustituido, el equipo de la Costa del Sol ocupaba la penúltima posición de la tabla con 30 puntos, a cuatro de una salvación que finalmente logró en los dos últimos meses de competición.