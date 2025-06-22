José Días y Natalia Fischer se adjudican el XVII BTT Urbión

Los vencedores del BTT Urbión y los primeros clasificados de la tercera y última etapa en la meta de Covaleda.@BTT Urbión Memorial Iván Herrero

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El corredor portugués José Días y la andaluza Natalia Fischer se adjudicaron la XVII BTT Urbión Memorial Iván Herrero que desde el pasado viernes, organizado por el Club Covaleda Xtrem, se ha celebrado en la comarca de Pinares. Una cita que ha contado con 600 participantes y que ha repartido 8.000 euros en metálico en premios.

Tras la disputa de la tercera y última jornada celebrada el domingo, sobre una distancia de 48 kilómetros, el vencedor masculino de la general fue el portugués José Días (Buff Megamo, 6h:24.54), quien tuvo un más que interesante mano a mano con el burgalés Raúl Castrillo Sedano (Bike Extrem, 6h:25.17) a quien aventajó en 23 segundos en la general. La tercera plaza de esa general fue para el boliviano Ever Gómez Díaz (RRBikers, 6h:30.34).

Las ganadoras de las prueba femenina.@BTT Urbión Memorial Iván Herrero

Ya en féminas el triunfo recayó en la subcampeona de Europa de la modalidad, Natalia Fischer Eguskiza (Extremadura Ecopilas, 7h:33.37). Meritxel Figueras (Protourbcn, 7h:59.04) y Pilar Fernández Hernández (ISB Factory, 7h:17.56), fueron segunda y tercera en la general femenina. Ya en parejas, el triunfo fue para los navarros David Oteiza y Carlos Gómez Azkona (Btt Navarra Metalgraf).

"Ha salido todo de forma extraordinaria aunque ha hecho ese calor típico de pretormenta. La campeona femenina, que ha estado en un montón de pruebas internacionales, ha reconocido que esta es una de las tres mejores en las que ha participado", señalaba el presidente del BTT Urbión, Andrés Cámara.

Imagen de uno de los participantes en una de las etapas.@BTT Urbión Memorial Iván Herrero

Por su parte, 'Paquito Alonso', otro responsable de la organización de la prueba, destacaba el proceso de internacionalización de la misma con la llegada de corredores de otros países, como ejemplo el ganador la general masculina, el portugués José Días. "La gente se ha ido muy contenta con la organización de la carrera y con los parajes", ha relatado para destacar a los ganadores de la categoría Leyendas, que han participado en todas las pruebas disputadas, la soriana Mónica del Hoyo e Ibán Etxague.