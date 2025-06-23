España termina la European Golden League con victoria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cuatro victorias es el balance de la selección española masculina en la European Golden League. Los pupilos de Hubert Henno despiden la competición con un claro triunfo ante Letonia por la vía rápida (25-22/25-22/25-17) que les permite cerrar el fin de semana como local con pleno de victorias y logrando unos puntos importantes para el ranking FIVB. Álvaro Gimeno (21 puntos) y Jordi Ramon (13) lideraron el aspecto ofensivo de la selección nacional, que volverá al trabajo en julio, para preparar el torneo de clasificación al Campeonato de Europa.

España sin opciones de entrar en la Final Four, quería despedir la competición con una victoria con valor para el ranking de la FIVB. Letonia, que en la víspera había llevado al límite a Eslovaquia, obligó al conjunto de Hubert Henno a mostrar todas sus armas desde el inicio. El buen trabajo de Osado en recepción y defensa más el aporte de Carlos Nieves en remate situaba a los RedLnyxes con la mínima renta. Trinidad conseguía diferentes opciones de ataque para mantener la ventaja siempre del bando español y cerrar el set con los puntos de Gimeno y Ramon con 25-22 en el marcador del Pabellón Municipal de Deportes de Lugo.

Los RedLynxes se sacudían los nervios y desde el inicio del segundo set controlaron el desarrollo del juego. Los jugadores de Hubert Henno encontraban continuidad en sus acciones y tenían siempre a distancia a Letonia. Fernando Fernández aparecía en bloqueo y junto a la distribución de Trinidad mantenían a España muy sólida. Sólo en el momento de cerrar el set, los bálticos apretaron el marcador para repetir el guarismo del primero, 25-22.

España había encontrado su velocidad de crucero y no bajó el ritmo. Gimeno y Ramón en ataque junto a la seguridad transmitida por Osado en recepción y defensa lanzaban a los españoles, que tras dos saques directos de Ribas rompía definitivamente el tercer set. Los RedLynxes caminaban firmes hacia su cuarto triunfo en la Liga Europea y cerraban así el primer periodo de trabajo de este verano.