El Club Pádel Soria recauda 350 euros para la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple

El Club Pádel Soria acogió el pasado fin de semana el III Torneo EM, una cita que congregó a 50 participantes en las instalaciones del club soriano y en el que una parte de la recaudación obtenida se destinaba a dicha asociación. En total son 350 euros la cantidad que recibirá la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple (Asoem Soria) como consecuencia del torneo, una cantidad que se destina a pagar parte de los servicios que reciben los enfermos.

Los 50 participantes estuvieron repartidos en tres categorías. En la femenina las vencedoras fueron María Gárriz y Sonia Revilla; ya en parejas mixtas se impuso la dupla formada por Guillermo Romero y Raquel Monfort mientras que Markel Ibáñez y David Montero vencieron en la categoría masculina.

Entre los participantes se sortearon cuatro raquetas de pádel e igualmente dos botellas magnum de Parada de Atauta. El de este fin de semana es uno de los varios torneos solidarios que el Club Pádel Soria realiza a lo largo del año en favor de algunas de las asociaciones de la capital.