Álvaro García, campeón de España júnior en la modalidad de Foso Universal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria

El tirador soriano Álvaro García de Nicolás participó el pasado fin de semana en el Campeonato de España Absoluto de Foso Universal celebrado en Las Gabias, una cita en la que se proclamó campeón de España en categoría júnior.

En la cita celebrada en el centro de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico Juan Carlos I tomaron parte un total de 43 participantes de toda la geografía española. En dicha competición el tirador soriano acabó en la décimo tercera posición de la general y primero de su categoría júnior tras romper 181 platos de 200 lanzados, proclamándose así campeón de España de su categoría en esa modalidad deportiva.

El soriano Álvaro García de Nicolás en el pódium de su categoría.CEDIDA POR CARMEN DE NICOLÁS

Álvaro García de Nicolás, que la semana pasada cumplía 19 años, se interesó por el tiro olímpico a la edad de 13 años cuando, al pasar un día por el campo de tiro de Navalcaballo, sintió curiosidad por la instalación. Desde hace tres años tira al plato, una actividad que compagina con la de cazador, obteniendo buenos resultados deportivos. De esta forma, el año pasado se proclamó subcampeón de Europa de su categoría en la modalidad de Trap 5 durante la cita celebrada en Zaragoza, entre otros. Para este fin de semana, Álvaro García disputa un torneo en el Club de Tiro Somontes de Madrid.