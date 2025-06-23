El San José está pendiente de su posible participación en la Copa del Rey

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José podría jugar la próxima edición de la Copa del Rey y, tras el ascenso del Burgos Promesas a Segunda Federación, la opción de hacer historia disputando el torneo del KO estaría más cerca. Sin embargo, desde el club colegial no se quieren hacer demasiadas ilusiones ya que están a la espera de la comunicación oficial por parte de la Federación Española de fútbol.

"Desde la Federación Española ni desde la Federación de Castilla y León se nos ha comunicado oficialmente nada", explicaba el dirigente de la entidad Daniel Salazar. Para el San José sería un hito histórico jugar la Copa del Rey y posiblemente una importante inyección económica para las arcas del club.

En caso de disputar el torneo copero, el San José jugaría una ronda preliminar ante otro equipo de categoría regional. En caso de superar esta eliminatoria es cuando llegaría el premio gordo para los sorianos ya que se vería las caras, sí o sí, contra un conjunto de Primera División. Este hipotético enfrentamiento ante un Primera División tendría lugar en Soria en lo que sería una ronda a partido único.

El San José fue el mejor cuarto clasificado de los dos grupos de Castilla y León. Alcanzó los 51 puntos por los 50 del Sariegos leonés. Una gran temporada de los colegiales que no les permitió meterse en el play off de ascenso a Tercera Federación. Una cuarta plaza que podría tener el premio de jugar la Copa del Rey.

De los cuatro equipos que jugaron el play off de ascenso a Tercera División tres de ellos se quedaban sin opciones de meterse en la Copa del Rey al ser filiales. Numancia B, Turégano -filial de la Segoviana- y Salamanca B estaban fuera de la ecuación. El Betis de Valladolid se quedaba como gran rival del San José de cara a esa hipotética clasificación copera al no ser filial

El Betis de Valladolid subiría a Tercera Federación tras el ascenso del Burgos Promesas a Segunda Federación y la normativa federativa le dejaría fuera de poder jugar la Copa del Rey. El gran beneficiado sería un San José que tiene que esperar para poder celebrar una participación que, sin lugar a dudas, sería histórica para la entidad capitalina.