Enzo Jiménez, ante el reto del Campeonato de España Alevín

Enzo Jiménez, jugador del Club de Golf Soria, competirá a partir del miércoles 25 y hasta el viernes 27 de junio en los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín. Lo hará en alevines, categoría que tendrá como escenario el Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club, en Cádiz.

Esta sede acoge no solo a los golfistas de la categoría alevín, sino también a los de infantil masculino y alevín femenino, mientras que los otros escenarios, también gaditanos, serán el Golf Campano (benjamín masculino y femenino) y La Estancia Golf (infantil femenino). En total, participarán 423 golfistas en lo que sin duda es la gran fiesta del golf de base.

En el caso de la categoría alevín masculina, competirán 90 chicos, entre ellos Enzo Jiménez, que ya sabe qué es ser campeón de España. Fue en el año 2023 en la categoría benjamín, un título que conquistó en otro escenario gaditano, el Golf Campano de Chiclana de la Frontera.

El torneo se jugará a 54 hoyos Stroke Play Scratch, en tres días consecutivos, 18 hoyos cada día. Hay que recordar que el Campeonato de España Alevín se viene disputando de forma ininterrumpida desde 1991.