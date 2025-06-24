Las tres máximas goleadoras de la Provincial jugarán juntas en el Golmayo Camaretas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas femenino, que esta temporada ha ganado liga y copa demostrando un amplio despliegue de juego a pesar de sus sólo dos años de existencia, da otro salto de calidad.

El fútbol femenino vive un momento histórico y la entidad balaguera es consciente de ello, por eso, ha logrado reunir en su plantilla a Jessica Nieto (pichichi), Paola Gil (segunda) y María Uriel (tercera). Jessica y María ya estaban en las filas del equipo balaguero pero, Paola, se incorpora.

Estas tres referentes de gol, que ya compartieron vestuario en etapas anteriores en categorías superiores, han decidido unir fuerzas en un proyecto que promete revolucionar la competición regional puesto que la directiva les mostró un respaldo real y cercano, como ellas indican.

"No solo fichamos goles, fichamos liderazgo, experiencia y compromiso con el fútbol femenino. Este es un paso firme hacia el futuro que queremos construir y así lo hemos transmitido a las jugadoras" dice su entrenador, Alfonso Peral.

Paola expone: "He jugado toda la vida en regional y tenía muchas ganas de volver a competir de esa manera. Me gusta mucho el plan de futuro del Camaretas".

Por su parte, Jessica explica que, gente como ella de más de 25 años, lo que buscan es una visión cercana, humilde y seria y, es lo que vió ella para fichar.

Y, por último, la más veterana, María, apostilla: "el equipo no se construye solo en torno al talento individual, sino también sobre la química entre jugadoras, cuerpo técnico y directiva y todos, buscamos el crecimiento del fútbol femenino gracias al compromiso y respeto de todas las partes implicadas".

Con el ascenso a regional y con esta apuesta, el C.D. Golmayo Camaretas reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino.