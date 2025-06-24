Carlos Heras, reconocimiento a más de 40 años trabajando por el balonmano soriano

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria tendrá el sábado gran protagonismo en la Gala Anual de la Federación de Castilla y León que tendrá lugar en Valladolid ya que su presidente Carlos Heras y su directivo Juan Manuel Sebastián serán reconocidos por su trayectoria en este deporte. Heras recibirá la medalla y la insignia de oro de la Territorial por sus más de 40 años trabajando en favor del balonmano soriano. "Es un orgullo. Lo más bonito de todo es la cantidad de gente que te llama para felicitarte", asegura el directivo.

Carlos Heras lleva toda una vida dedicada al balonmano, primero como jugador y luego como dirigente. Su faceta en los despachos comenzaba como presidente de la Federación Soriana de Balonmano, que posteriormente pasaría a denominarse Delegación Provincial de Balonmano. Durante más de una década Heras Larrad fue el delegado provincial. Ya en 1997 iba a ser el fundador del Balonmano Soria, un club que comenzó de la nada y que la próxima temporada jugará en la División Honor Plata, las segunda categoría del balonmano nacional.

Esta trayectoria de trabajo y de éxitos tendrá su reconocimiento el sábado en el transcurso de la entrega de estos premios de la Gala Anual de la Territorial. "Siempre gusta que te reconozcan y se agradece que se acuerden de uno. Lo más bonito de todo es la cantidad de gente que me está llamando para felicitarme", reconocía Heras.

La Gala Anual comenzará con la entrega de los reconocimientos a los equipos BM Soria y Cavidel Aula Valladolid por los ascensos logrados, y al Abanca Ademar León, por ser el subcampeón de la Copa del Rey celebrada en la temporada que termina. De igual forma los jugadores Sergio Sánchez Vidán, María García González, Miguel Camarero Mazuela, Manuela Román González, Mario Cisneros González y Ainara Robles Rey, serán galardonados como los mejores de su categoría.

La Gala Anual de la Federación de Castilla y León de Balonmano tendrá lugar desde las 6.30 horas en la Real Sociedad Hípica de Valladolid, y es el colofón a la temporada deportiva del Balonmano en Castilla y León.