El técnico Guillermo Orduna entrenará la próxima temporada en La Laguna

Tenerife Libby’s La Laguna cierra su planificación de la temporada 2025-2026 y lo hace con una incorporación de peso en su banquillo. El experimentado técnico argentino Guillermo Orduna será el encargado de liderar al conjunto tinerfeño durante la próxima campaña, sumándose al proyecto con la intención de aportar su amplia trayectoria y profundo conocimiento del voleibol internacional.

En sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club, Orduna comentó las razones por las cuales decidió fichar por el Club Voleibol Haris. “Lo que me motivó a llegar aquí fue el poder volver a sentir la adrenalina de jugar cosas importantes. El Tenerife Libby’s La Laguna es un equipo de nivel, y aquí se siente esa presión”, al mismo tiempo que añadió que “el club lagunero tiene una trayectoria importante; siempre ha jugado por cosas importantes. Ese prestigio que tiene la entidad también fue algo que me llevó a aceptar el desafío”.

No será la primera experiencia de Orduna en España, ya que el técnico argentino dirigió en el pasado a UCAM Vóley Murcia y al Numancia Soria. Sobre el nivel de la Liga Iberdrola destacó que “ha ido evolucionando año tras año. Muestra de ello ha sido como se han desempeñado los equipos españoles en las competiciones europeas. En los últimos años ha habido un crecimiento importante. Todo eso ayuda a que las jugadoras de nivel quieran venir a jugar aquí”.

Tras una temporada complicada, plagada de lesiones e imprevistos, el nuevo entrenador blanquiazul se marca un objetivo claro: “no renunciar nunca e ir a por todas”. El técnico confía mucho tanto en la plantilla que se está confeccionando como en el cuerpo técnico previsto. “Queremos desarrollar una buena filosofía de juego para que el equipo llegue lo más lejos posible. Crecer partido a partido será nuestra base. Será un grupo nuevo que debe ir creciendo poco a poco”.

Guillermo Orduna trae consigo una sólida trayectoria internacional y un amplio recorrido en el desarrollo del voleibol femenino. En España, ha dirigido equipos como el UCAM Vóley Murcia y el Numancia Soria, y más recientemente ha estado al frente de la Concentración Permanente Femenina de la Real Federación Española de Voleibol, liderando el Programa de Tecnificación 2025 enfocado en la formación de jóvenes talentos.

A nivel internacional, Orduna dejó una huella imborrable en su país natal, donde llevó a la selección femenina a su primera participación olímpica en Río 2016 y a los Mundiales de Italia 2014 y Japón 2018. Además, dirigió a los combinados juveniles en cinco campeonatos del mundo, siendo uno de los principales impulsores del crecimiento del voleibol femenino argentino.