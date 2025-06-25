Varios sorianos acuden con Castilla y León al Campeonato de España infantil y cadete de voleibol

Uno de los equipos del combinado regional durante un entrenamiento en Venta de Baños.FVCYL

Las cuatro selecciones de Castilla y León debutan este en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar en Avilés, Langreo y otras localidades asturianas. El combinado autonómico infantil y cadete, que cuenta en sus filas con un nutrido grupo de jugadores sorianos convocados, ha realizado estos días previos intensas sesiones de entrenamiento en Venta de Baños (Palencia) para la cita más importante de la temporada por Federaciones.

Cuatro selecciones que ya saben cuál es su hoja de rota en la primera fase del torneo. Una expedición que tiene previsto llegar hoy a tierras asturianas para entrenar en los escenarios en los que se juega el torneo.

El equipo infantil masculino será el primero en abrir el fuego. Los chicos de Juan Plaza, Juan Castillo y Víctor Vallejo debutarán a las 9.30 horas frente a Castilla La Mancha (Pab. Toso Muñiz). Será un grupo de tres equipos, donde se medirán el viernes también a las 9.30 horas a Murcia (Pab. Toso Muñiz). Adrián López Pajuelo, Daniel Sanz Ciria, Diego Martínez Pérez, Héctor López Berges, Hugo García Barnuevo, Hagi Susso Sussoho, Pablo Toribio Santamaría, Saúl Rodríguez Cascante y Víctor Blázquez Bernardino son los sorianos convocados con este combinado regional.

El cadete masculino de Diego Vázquez y Yeray Armesto tendrá un duro estreno ante Canarias el jueves a las 11.30 horas (CD Avilés), para jugar por la tarde a las 19.30 horas ante Baleares (CD Avilés) y el viernes a las 11.30 horas frente a Castilla La Mancha (Pab. La Toba). Sergio Martín Martínez, Asier Trouillet, David Maján Andrés, Víctor Chamarro Sanz, Jorge Gómez de Lara, Óscar Sánchez Oteo y Pedro Gómez de Almazán son los sorianos convocados en esta lista.

El infantil femenino de Elías Terés, Sonia Pedraza y María Alonso se medirá a las 11.30 horas a Castilla La Mancha (Pab. Canapés), a las 19.30 horas a La Rioja (Pab. Canapés) y el viernes a las 11.30 horas a Galicia (Pab. Canapés). Martina Guíu Rodríguez, Lucía Ayllón García, Erika García Barnuevo, Ainara García Medrano, María Vanessa Draganescu, Macarena Corredor Díaz y Claudia Gómez Garijo son las sorianas convocadas en con esta selección.

Por último, el cadete femenino de Javier Donoso, Carlos Moreno y Alba Blanco se estrenará el jueves a Castilla La Mancha (Pab. JC Beiro), por la tarde a las 19.30 horas a Andalucía (Pab. Magdalena) y el viernes a Extremadura (Pab. JC Beiro). Camila Silvera, Carla Martínez Botefeu, Sofía Romero de Casas, Jimena Martíne Pérez y Nuria Fernández de las Heras son las jugadoras convocadas en este grupo.

El cuerpo técnico de Castilla y León se completa con Diana Pocero, Jaime Pelayo y Beatriz Romero como fisioterapeutas, Estela Arlegui como sicóloga, Lucia García como estadística e Iñigo Torres como jefe de expedición.