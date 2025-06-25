Marina Muñoz: "La plata en el Mundial es mi mayor éxito hasta la fecha"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La deportista cuellarana afincada en Soria desde hace tres años y perteneciente al Triatlón Soriano, Marina Muñoz, admite que el subcampeonato del Mundo de Triatlón Cross logrado este martes es su mayor éxito deportivo hasta la fecha, un éxito que pasaba por el título de campeona de Europa de esta misma disciplina deportiva logrado el verano pasado en Coimbra. Su próximo reto es intentar hacer un buen papel este viernes en la prueba Mundial de Acuatlón de la cita que se celebra en Pontevedra.

La deportista afincada en Soria finalizó en segunda posición de la cita celebrada en Pontevedra, una prueba en la que se impuso la corredora francesa Alizee Paties tras hacerse fuerte en el sector de bicicleta de casi 30 kilómetros. "Salí bien de la prueba de natación, en cabeza en un grupo de cuatro. La corredora francesa venía por detrás en la bicicleta, estuvimos hora y media sobre la bici y fue un sector determinante. La ganadora es especialista en bici en montaña por lo que sabía que podía pasar. Tenía la la esperanza de aguantar el ritmo pero la perdí en una bajada. La verdad es que es muy buena y se lo merece", señala.

Marina Muñoz reconoce que ese segundo puesto mundialista es su "mayor éxito" deportivo. "El objetivo era mejorar el quinto puesto del último Mundial en el que participé. Lo mejoré así que sí, estoy muy contenta. Este segundo puesto es mi mayor éxito deportivo", expresa para añadir que no podrá estar el próximo 19 y 20 de julio en Almazán, escenario en el que se celebra el Campeonato de España de Duatlón y Triatlón Gravel.

Este subcampeonato Mundial podría abrir las puertas a la cuellarana de la próxima cita mundialista es un escenario que aún se desconoce y del que está pendiente de los futuros criterios de selección para saber si puede o no ser de la partida.

La cuellarana sí tiene por delante otro reto en el World Triathlon Multisport Championships que se celebra en Pontevedra. Este viernes se celebra la prueba mundialista a acuatlón, cita en la que quiere probarse pese al cansancio acumulado este martes. "Me he encontrado muy bien en la natación y tenía plaza en la prueba. Tengo que intentar recuperar al máximo estos días y probar. Hay muchas especialistas de acuatlón pero intentaré dar guerra", subraya. La prueba comprende un sector de natación de 1 kilómetros y otro de carrera en un circuito con una longitud de 5 kilómetros al que hay que dar dos vueltas.