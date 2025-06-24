Marina Muñoz, subcampeona del Mundo de Triatlón Cross en Pontevedra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La deportista del Deporama Triatlón Soriano, Marina Muñoz, se ha proclamado hoy subcampeona del Mundo en la modalidad de Triatlón Cross durante el World Triathlon Multisport Championships que se celebran en Pontevedra hasta el domingo.

En la prueba de Triatlón Cross Femenina las participantes debían hacer frente a un recorrido de 1.000 metros de natación, dos vueltas a un circuito de 28,7 kilómetros en bici para terminar la última transición con un recorrido a pie de y 7,6 kilómetros.

La ganadora de la prueba ha sido la francesa Alizee Paties quien cruzó la línea de meta en un tiempo 02H:14:10. Marina Muñoz ha sido segunda con un marca de 02H:16:06 mientras que la tercera posición recayó en la chilena Bárbara Riveros con un tiempo de 02h:16:42. La ganadora de la prueba forjó su victoria en el sector de bici al marcar el mejor tiempo de todas y aventajar a sus perseguidoras en más de un minuto y medio, renta que mantuvo durante la última carrera a pie.