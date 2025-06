Iván Romeo, ciclista con raíces sorianas, se proclama campeón de España en ruta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Iván Romeo vestirá de campeón de España en ruta los próximos 365 días. El ciclista vallisoletano con ascendencia soriana ha protagonizado un espectáculo con sello de la casa, atacando y rodando en solitario los últimos 20 kilómetros, para cumplir uno de los sueños de su carrera en el Paseo de la Bomba en Granada: ser campeón nacional.

El ciclista del Movistar Team ha alcanzado la línea de meta con casi un minuto de ventaja sobre Fernando Barceló, que ha sido 2º después de rendir a un altísimo nivel y demostrar que tenía piernas hoy para luchar por el título nacional. El tercer puesto se lo ha llevado Roger Adriá tras batir al sprint a un gran Juanpe López.

“Yo tengo eso, o gano solo y de esta forma o no ganó. Tenía claro que lo iba a intentar, he tenido a mi disposición a todo el equipo Movistar y no quería defraudarles. Haber podido rematar así la jornada ha sido genial”, ha explicado Iván Romeo, que ha destacado que “durante algunos momentos he pensado que se me podía ir la carrera, pero he tenido sangre fría para no cerrar todos los huecos y cuando ha llegado mi momento he atacado, hemos colaborado bien para dejar atrás a corredores como Juanpe o Adriá. Luego tenía claro que tenía que dejar atrás a Fernando porque él es bastante rápido y he soltado un ataque fuerte de los míos y he podido abrir hueco”.

Esta prueba en línea del Campeonato de España de Granada ha dado comienzo a las 14:00 h y ha estado marcada de principio a fin por un intenso calor que le ha añadido un extra de dureza a un recorrido que ya de por sí proponía una gran exigencia con sus casi 4.000 metros de desnivel en 191 kilómetros. Durante la primera mitad de carrera, hemos disfrutado de una escapada de más de 10 unidades que ha contado con una ventaja máxima de tres minutos y que en ningún momento ha llegado a inquietar al pelotón.

Las últimas dos horas de carrera han sido una auténtica locura, un no parar de ataques que no conseguían fraguar en ventajas sólidas. Ya dentro de los últimos 65 km, ha logrado establecerse un grupo al frente con Ander Okamika, José Félix Parra, David De la Cruz, Jorge Gutiérrez, Fernando Barceló, Antonio Pedrero y Juanpe López.

Iván Romeo en el momento de cruzar la línea de meta como campeón de España.RFEC

Desde el pelotón, que a esas alturas no contaba con más de 20 unidades, han saltado Roger Adriá, Urko Berrade, Mario Aparicio e Iván Romeo, que temían que se les fuera la carrera dado que la ventaja del grupo cabecero comenzaba a aproximarse a los 30 segundos. Un buen entendimiento entre los cuatro ha propiciado que contactaran con los siete de cabeza cuando restaban 50 kilómetros para la conclusión. La unificación de ambas formaciones ha despertado muchas dudas y ha dado paso a una sucesión de ataques que ha dado como resultado la formación de un grupo de tres al frente integrado por José Félix Parra, Fernando Barceló e Iván Romeo.

Ya en las últimas rampas antes de comenzar a encarar los últimos 20 kilómetros de descenso hacia Granada, ha cedido Parra y poco después Romeo ha asestado una arrancada que Barceló, que estaba transmitiendo buenísimas sensaciones, no ha podido seguir. Por detrás, se ha formado un grupo perseguidor con Roger Adriá, Juanpe López y Urko Berrade, que ha terminado quedándose antes de comenzar el tramo de bajada.

En el terreno favorable que aguardaba hasta la línea de meta, el ciclista vallisoletano el Movistar Team ha ofrecido una exhibición de capacidad rodadora como las que le llevaron a ganar el Campeonato del Mundo de CRI sub23 o reciente a colocarse de líder en el Criterium del Dauphine. Finalmente, ha podido levantar los brazos y disfrutar del sueño de ser campeón nacional ante toda su familia y amigos, que se han desplazado a Granada para acompañarle en la cita.