El atleta Beltrán Flores recuerda la carrera en la que se proclamó subcampeón de España Sub18

El fondista del Club Atletismo Soria Caja Rural, Beltrán Flores, fue una de las sorpresas durante el Campeonato de España Sub18 celebrado el pasado fin de semana en Castellón. El fondista no llegaba a la prueba de los 3.000 metros con una de las mejores marcas de la temporada pero, en un final agónico, se proclamaba subcampeón de España en la distancia. "Es el mayor éxito deportivo que he obtenido hasta la fecha", admite el joven de 16 años que próximamente cumplirá 17.

El propio Beltrán Flores reconoce que no iba a la cita con muchas expectativas y señala que "sabía que podía serlo" si bien "si quedaba entre los cinco primeros también me hubiera ido contento". "Ramón (Zapata, entrenador del joven) no se lo creía porque ha sido una temporada complicada por las lesiones", indica Beltrán Flores. El joven ha estado renqueante durante parte de la temporada por molestias en el tendón del tibial y el cuádriceps, molestias que no le han impedido con normalidad, no obstante "al final hemos podido trabajar bien tal y como se ha visto en el campeonato".

Beltrán Flores lograba el sábado la medalla de plata en el 3.000 del Nacional Sub18 tras cruzar la línea de meta en un tiempo de 8:42.33, su mejor marcar de la temporada, tras realizar un agónico sprint junto a otros competidores. El joven fondista soriano reconoce no acordarse mucho de los ocurrido en esa última recta: "El primer kilómetro fue muy lento, en 3.08 aproximadamente, y en la segunda aceleramos un poco. Hasta los últimos 600 metros fuimos todos en un grupo y la verdad es que no recuerdo mucho de los últimos 150 metros. Íbamos tres por las medallas, el primero estaba lejos, sprinté y logré ponerme segundo en la recta", relata el fondista quien explica que fue una carrera muy táctica y se movió muy bien en esa faceta táctica.

Beltrán Flores, que acaba de terminar Primero del Bachillerato de Ciencias en Escolapios, admite que en estos días ha recibido multitud de felicitaciones por ese éxito deportivo. Una de esas felicitaciones, por supuesto, ha llegado de su padre, el mítico ex jugador del C.V. Río Duero y de la sección española de voleibol, Alfonso Flores: "Mi padre estaba muy feliz conmigo, me dio la enhorabuena y me dijo que siguiera así, que no había que conformarse".

El joven atleta soriano no se conforma pero, de momento, va a descansar y aprovechar las vacaciones de verano antes de pensar en la próxima temporada. Y eso no quiere decir que no se le pueda ver en algunas de las carreras estivales que tienen lugar en Soria.