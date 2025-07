Matalabreras ya prepara la decimosegunda edición de su cross popular

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Matalabreras ya está preparando la decimosegunda edición de su cross popular, una cita que tendrá lugar el sábado 9 de agosto a partir de las 10.30 horas. Las inscripciones se podrán realizar hasta treinta minutos antes del inicio de la carrera y se espera que unos 200 participantes se den cita en la localidad soriana para tomar parte en las diferentes categorías.

La prueba, que comenzará a las 10.30 horas desde el frontón de la localidad con las categorías inferiores, tendrá dos recorridos de 400 y 800 metros respectivamente a los que habrá que dar vueltas en función de la categoría. La pruebas sénior, donde se engloban las categorías veteranos, están previstas a partir de las 11.30 horas. La femenina tendrá un recorrido de 4.800 metros y la masculina, prevista para las 12.15 horas, de 6400.

Se entregará trofeo al primer clasificado de cada una de las seis carreras y al primer local. En las pruebas sénior habrá además premios en metálico, otorgando 500 euros al primero; 200€ al segundo; 150€ al tercero; 100€ al cuarto y 50€ al quinto. Además, los tres primeros de cada categoría recibirán premios en especies e, igualmente, habrá sorteos de productos de la zona entre los participantes.

Las inscripciones, de carácter gratuito, se realizarán el mismo día de la carrera hasta 30 minutos antes de la prueba en una secretaría habilitada para ello, escenario en el que se entregarán los dorsales. La organización facilitará un servicio de guardarropa y duchas. Igualmente se facilitará avituallamiento de agua a lo largo del recorrido.

Los participantes no federados estarán cubiertos por un seguro de accidente, excluidos los casos derivados de padecimiento latente, inobservancia de las leyes. El control de la prueba correrá a cargo del Comité de Jueces de la Delegación Soriana de Atletismo.

Los atletas participantes podrán ser descalificados por la organización cuando, a sabiendas, hayan facilitado datos erróneos para poder participar en la misma; no complete el recorrido, circule por las zonas no marcadas o no cumpla las indicaciones de los jueces; no porte el dorsal en el pecho o lo lleve doblado o recortado o manifieste un comportamiento antideportivo.