Marta Pérez: «Tengo la capacidad y el nivel para luchar por el oro en el Nacional»

La lesión que la dejó en el dique seco para la temporada invernal ya está olvidada. El sol resplandece de nuevo para Marta Pérez y este fin de semana buscará su tercer título de Campeona de España al aire libre. Las semifinales a partir de las 11.15 horas de este sábado y la final programada para el domingo desde las 12.35 horas. Esther Guerrero y Águeda Marqués volverán a ser sus rivales, en esta ocasión sobre el tartán de Tarragona.

Pregunta.- Marta, te vimos correr el otro día en Madrid, te vimos también correr en Nancy y en Marsella y las sensaciones que transmites son buenas. ¿Cómo te encuentras parael Nacional?

Respuesta.- Bien. Han sido carreras como muy diferentes. Nancy, si la visteis, es verdad que yo iba como muy concentrada en la marca que quería hacer y lo que buscaba era hacer la mínima de competitividad. Sin embargo, en las otras dosquería verme competitiva al final. Una vez que ya me veo que estoy en forma, pues también quiero verme competitiva en los últimos 300, que es una cosa que a mí es casi lo que más me cuesta. Cuando ya en eso estoy bien, es que estoy en forma. He entrenado bien y creo que estoy para competir.

P.- ¿Ha sido muy duro el proceso hasta llegar hasta aquí, teniendo en cuenta la lesión que te hizo perder la temporada de invierno?

R.- No ha sido muy duro en el sentido de que hubo un momento ya en enero en que yo tomé la decisión de que a la pista cubierta no iba a llegar seguro. Una vez tomada esa decisión, que fue un poco lo más duro, pues ya luego te enfocas en recuperarte. A nivel de objetivos deportivos quizá no tanto porque pensaba que al verano sí que llegaba, pero sí que ha sido duro en cuanto al diagnóstico. El proceso sí ha sido duro y largo, porque, bueno, tardamos mucho en saber lo que era, en llegar al diagnóstico correcto, entonces tardamos mucho en llegar al tratamiento correcto.

Momentos en los que progresaba y luego volvía hacia atrás, que eso es casi lo más duro. Sí que es verdad que ha sido un proceso en el que he estado rodeada de gente, parte de mi equipo, incluso de gente nueva que busqué para salir de este proceso, pero también es un proceso muy solitario, porque en el momento en el que tú no estás en la pista y no estás en las competiciones, hay una gran parte de tu día a día, desde hace mucho tiempo, que desaparece por completo. Y no vuelves a saber nada de eso hasta que vuelves a estar bien. Entonces, bueno, ha tenido un poco de todo. Ya te digo que que a nivel psicológico no lo he llevado mal, porque tenía claro que no llegaba y que quería llegar al verano.

P.- ¿En el Campeonato de España el objetivo es ir a por la primera plaza? Un reto que no va a ser fácil.

R.- No, no va a ser fácil porque nunca lo es. Ahora mismo realmente estoy en forma. Tengo la capacidad y el nivel para intentar luchar por el oro. Que luego hay una de tus rivales o dos que que corren más que tú ese día, pues bueno, es que eso siempre es posible, pero creo que estoy en forma para intentarlo.

P.- Esther Guerrero y Águeda Marqués serán las dos grandes rivales, ¿metes alguna más en la pelea?

R.- Águeda está muy fuerte y Esther ya lo ha demostrado. Creo que Marina Martínez, que fue segunda en la pista cubierta donde estábamos ni Águeda ni yo. Fue segunda detrás de Esther, muy pegada y ha corrido muy bien este verano. Luego siempre hay varias de las niñas jóvenes que han corrido en el sub-23, que seguro que corren muy bien. Rosalía está también corriendo muy bien, entonces bueno, seguro que hay alguien más.

P.- Este año el Campeonato de España cobra especial relevancia porque en septiembre está el Mundial de Tokyo.

R.- Sí, claro, o sea, todos los años es así, El clasificatorio del campeonato internacional, quitando el año pasado para Roma, porque Roma fue antes, pero siempre el Campeonato de España es el que es clasificatorio. Es verdad que hay una única plaza fija, es para la que gana.

P.- Tokio es el otro gran objetivo del año, ¿no?

R.- : Sí, sí, desde luego. En el Campeonato de España quiero eh luchar por ese propio campeonato y es en lo que voy pensando, pero no se nos olvida tampoco que es verdad que es un paso también para poder estar en en Tokyo.