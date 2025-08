Raúl Pascual firma su mejor actuación como profesional con un tercer puesto en el RACE del Circuito de Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Gran actuación de los representantes del Club de Golf Soria en la prueba del Circuito de Madrid de Profesionales celebrada este lunes en el Complejo Deportivo RACE de San Sebastián de los Reyes: Raúl Pascual firmó un brillante tercer puesto, su mejor actuación desde que es profesional, mientras que Daniel Berná rubricó su quinto top 10 consecutivo al acabar décimo.

Comenzando por Raúl Pascual, el jugador soriano se sacó la espina de sus recientes actuaciones, en las que no se había acabado de encontrar a gusto. Lo hizo con una tarjeta de 69 golpes, 3 bajo par, a solo uno de los 68 impactos que presentaron Javier Herrero y Pedro Oriol. Pascual consiguió 6 birdies y cometió 3 bogeys en una jornada en la que, como él mismo reconocía, la clave estuvo en “no cometer grandes errores y en aprovechar las oportunidades de birdie que tuve”. El jugador del Club de Golf Soria solo lamentaba que, “a falta de dos hoyos, necesitaba dos birdies para ganar, y en el 17 se me escapó por poco, con lo que ya solo pude quedarme a un golpe”. A pesar de ello, Raúl Pascual valoraba el hecho de que “venía de varios torneos irregulares y me lo he tomado como una oportunidad para borrar las malas sensaciones y aprovechar que era un campo que conocía para hace una buena vuelta”.

Por su parte, Daniel Berná terminó con 71 golpes, 1 bajo par, tras firmar una vuelta con altibajos en la que alternó 5 birdies con 4 bogeys, situando una semana más su nombre en la décima plaza, entre los mejores del circuito. Hay que precisar que este es el quinto top 10 seguido de Berná en el prestigioso circuito madrileño, tras los conseguidos en la Real Sociedad Hípica Española, donde fue segundo, el Club de Campo Villa de Madrid (noveno), La Herrería (cuarto) y el Real Club La Moraleja, donde terminó décimo.

Ahora el Circuito de Madrid ofrece tres semanas de parón durante las que, tanto Berná como Pascual, aprovecharán para descansar de la competición y preparar sus próximos compromisos. La siguiente cita de Madrid será la prueba del Real Club Puerta de Hierro de Madrid, programada para el lunes 25 de agosto.

Pueden consultar las clasificaciones de la prueba del Circuito de Madrid de Profesionales-RACE en: https://www.nextcaddy.com/tour/59917