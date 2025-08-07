Solidez para la defensa numantina con Ian Oliveira y Carlos Gutiérrez

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Veteranía y juventud. Combinación para la defensa numantina de cara a la próxima temporada. Ian Olivera (20 años, procedente del Salamanca C. F.) y Carlos Gutiérrez (33 años, la pasada campaña jugó en Primera RFEF defendiendo los colores del Zamora C. F.) vienen a consolidar la zaga del equipo de Abel Segovia. Los dos futbolistas recalan en Soria (en el caso de Gutiérrez en un segundo ciclo) dispuestos a hacer buena la frase de que ‘el equipo se arma por la defensa’, es decir que construir un bloque exitoso comienza por la zaga.

El aficionado ya conoce las cualidades de Carlos Gutiérrez. «Siempre dispuesto a echar una mano», señala el tinerfeño. Vuelve al C.D. Numancia cinco temporadas después de marcharse traspasado al Avispa Fukuoka de Japón, en enero de 2020, con «mucha más experiencia, eso te da más tranquilidad» y dispuesto a dejar «el mismo recuerdo que en mi primera etapa, sería maravilloso». Jugó un total de 103 partidos en Segunda división en las tres temporadas y media que vistió la camiseta rojilla. Su regreso le hace sentirse «como en casa» por el club, la afición y la propia ciudad. La mejor decisión posible a nivel personal y deportivo.

Físicamente se encuentra «bien», aunque reconoce que «evidentemente no estoy igual que cuando tenía 26 años». Tuvo el honor de estrenar ante el C.D. Guadalajara el capítulo anotador de esta pretemporada, aunque su misión en una campaña que espera sea exitosa será la de evitarlos. Galones en el vestuario que, como indica, no le servirán para tener puesto asegurado en el once inicial. Se lo deberá ganar en cada entrenamiento teniendo en cuenta que la competencia será máxima. «Mejor para todos porque será lo que haga crecer al equipo».

Aportará experiencia al plantel, de la que, por ejemplo, intentará impregnarse Olivera. «Llevo cuatro días y cada día estoy aprendiendo algo nuevo de mis compañeros de posición. Intento copiarlos, e intentar mejorar con ellos. Es de agradecer que me estén dando indicaciones desde el primer momento para hacerlo todo más fácil, y que aprenda», señala el futbolista. Cuando le informaron de la posibilidad de fichar, no lo dudo. «De cabeza. Me han acogido muy bien».

Ocupará ficha sub-23 y quiere seguir creciendo futbolísticamente en su nuevo destino. Viene siendo habitual en la selección absoluta de Andorra, con la que acumula 11 partidos oficiales. «Representar a tu país es un orgullo, y muy poca gente lo puede decir». Un jugador «contundente, rápido, fuerte al choque y cuando empiezo a tener confianza me gusta mover el balón». Así se define Ian Olivera.