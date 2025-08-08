Matalebreras y Abejar se citan con el cross

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Los atletas populares miran este fin de semana a dos frentes como son el cross de Matalebreras el sábado y el de Abejar del domingo. Dos citas obligadas durante el segundo fin de semana de agosto y que vienen teniendo una alta participación. La prueba de Matalebreras cumplirá su edición decimosegunda mientras que la de Abejar soplará las 44 velas y lo hará con un cambio de horarios como gran novedad.

Matalebreras estrenará el fin de semana con la disputa de su decimosegundo cross popular a partir de las 10.30 horas. Las inscripciones son gratuitas y se realizarán hasta treinta minutos antes de la carrera, en la secretaría habilitada. La participación está abierta tanto para atletas federados como sin federar y se espera que dos centenares de deportistas tomen la salida.

La prueba, que comenzará con las categorías inferiores, tendrá dos recorridos de 400 y 800 metros respectivamente a los que habrá que dar vueltas en función de la categoría. La pruebas sénior, donde se engloban las categorías veteranos, están previstas a partir de las 11.30 horas. La femenina tendrá un recorrido de 4.800 metros y la masculina, prevista para las 12.15 horas, de 6.400.

Se entregará trofeo al primer clasificado de cada una de las seis carreras y al primer local. En las pruebas sénior habrá además premios en metálico, otorgando 500 euros al primero; 200 al segundo; 150 al tercero; 100 al cuarto y 50 al quinto. Además, los tres primeros de cada categoría recibirán premios en especies e, igualmente, habrá sorteos de productos de la zona entre los participantes.

El domingo llega el Cross Popular Villa de Abejar para cumplir 44 años de vida. El evento es el decano de las pruebas atléticas que se celebran en la provincia de Soria y un año más cuenta con la organización del Ayuntamiento de la localidad y la dirección de la Delegación Soriana de Atletismo. Alrededor de medio millar de participantes se espera que tomen la salida en las diferentes categorías. Abejar no faltará un año más a la cita con el atletismo popular.

Para esta edición hay cambio de horarios y la carrera senior, además de las infantiles. cadetes, juveniles y de veteranos, arrancará a las 10.30 horas. Los alevines y benjamines correrán a las 12.00 horas, media hora más tarde será el turno de los prebenjamines y a las 13.00 horas los peques cerrarán el cartel de pruebas.

Obtendrán trofeos los tres primeros clasificados de cada una de las categorías. Los vencedores absolutos (la de 8.800 metros en masculino, o la 4.400 metros en femenino) recibirán un lote de paté. A la entrada en meta, todos los participantes recibirán bolsa de corredor. La entrega de premios tendrá lugar a las 13.30 horas aproximadamente.

Aarón Las Heras y Lorena Herrera fueron los ganadores de la edición del año pasado del Cros Popular Villa de Abejar. En la categoría absoluta masculina el gran dominador fue Aarón Las Heras para ser el primero en completar los 8.800 metros de recorrido.

En la categoría absoluta femenina la victoria la alcanzaba Lorena Herrera después de completar los 4.400 metros de recorrido con un tiempo de 18.26. Begoña Peña sería segunda con un crono de 18.39. Cristina Méndez sería tercera con 20.19. Ya en juvenil masculino ganó Marc Miragaya. Guzmán Marín fue segundo y Fran Martínez tercero. En féminas se impuso Alejandra Vallejo. En cadete masculino los mejores fueron Alberto Sanjuán, Rafael Pardo y Mikel Moñux. En féminas el podio fue para Ainize Rey, Irene Díez y Clara Mesado.